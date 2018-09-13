SPOR

Süper Lig'de 2017-18 sezonunun en iyi 11'i

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 13.09.2018 14:22 | Son Güncelleme

TFF ve BeIN Sports'un birlikte düzenlediği 'Futbolun Süperleri' ödül töreninde 2017-18 sezonunun en iyi 11'i açıklandı.

İşte en iyi 11...

En fazla futbolcu Galatasaray'dan

1 / 11

Muslera

Muslera
2 / 11

Adriano

Adriano
3 / 11

Skrtel

Skrtel
4 / 11

Pepe

Pepe
5 / 11

Mariano

Mariano
6 / 11

Gary Rodrigues

Gary Rodrigues
7 / 11

Talisca

Talisca
8 / 11

Emre Belözoğlu

Emre Belözoğlu
9 / 11

Visca

Visca
10 / 11

Burak Yılmaz

Burak Yılmaz
11 / 11

Gomis

Gomis
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Fenerbahçe Galatasaray başakşehir Trabzonspor Spor Toto Süper Lig

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