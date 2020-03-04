Süper Lig'de 25. haftanın hakemleri açıkladı

Süper Lig'in 25. haftasında 6, 7, 8 ve 9 Mart tarihlerinde oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu.
Sivasspor ile Galatasaray arasında oynanacak olan ve zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmayı Mete Kalkavan yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre bu haftaki maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle:
20.00 Beşiktaş - MKE Ankaragücü: Arda Kardeşler
14.00 Yeni Malatyaspor - İH Konyaspor: Cüneyt Çakır
17.00 Gaziantep FK - Trabzonspor: Halis Özkahya
17.00 Göztepe - Medipol Başakşehir: Ali Palabıyık
20.00 Fenerbahçe - Y. Denizlispor: Zorbay Küçük
13.30 Kasımpaşa - Hes Kablo Kayserispor: Hüseyin Göçek
16.00 Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor: Ali Şansalan
19.00 DG Sivasspor - Galatasaray: Mete Kalkavan
20.00 Gençlerbirliği - Antalyaspor: Halil Umut Meler
(İHA)
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