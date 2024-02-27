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Süper Lig'de 27. haftanın VAR kayıtları açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray maçındaki tartışmaları pozisyonların detayları ortaya çıktı...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
27.02.2024 19:32
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Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de sezonun 27. haftasına ait VAR kayıtlarını paylaştı. Bu hafta oynanan Fenerbahçe ve Galatasaray maçındaki tartışmalı pozisyonların da yer aldığı video kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu.

Süper Lig'de 27. haftanın VAR kayıtları açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray maçındaki tartışmaları pozisyonların detayları ortaya çıktı...

Süper Lig'de sezonun 27. haftasına ilişkin VAR kayıtları federasyonun YouTube hesabı üzerinden yayınlandı.

FENERBAHÇE MAÇINDAKİ PENALTI POZİSYONU

VAR: Potansiyel elle oynamadan dolayı sahada inceleme öneriyorum. Potansiyel elle oynamadan penaltı.

Cihan Aydın: Geliyorum abi.

VAR: Önce oyuncunun eline temasını göstereceğim. Sonra açıklığını ve topun sekmesini. Acele etme. Kararını teyit edelim.

Cihan Aydın: Ekrana geldim. Temas anını gördüm. Gördüm teması, kolu açık. Oyuncunun kafasına çarpmıyor değil mi?

VAR: Direkt eline geliyor.

Cihan Aydın: Kararım penaltı, kart yok.

GALATASARAY MAÇINDAKİ İLK PENALTI

VAR hakemi Özgür Yankaya: Kadir sana potansiyel penaltı için inceleme davet ediyorum. Kadir önce temas noktasını gösteriyorum. Sonra yavaş hızda oynatıyorum. Şimdi normal hızda oynatacağım. İlk topa kırmızılı oyuncu vuruyor.

Abdülkadir Bitigen: Tekrardan yakından oynatır mısın, biraz yavaş. Ondan emin olmam lazım. Kırmızılı topa vuruyor, rakibi ona vuruyor. Kararım, penaltı.

İŞTE VAR KAYITLARI


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