Süper Lig'de 27. haftanın VAR kayıtları açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray maçındaki tartışmaları pozisyonların detayları ortaya çıktı...

Süper Lig'de sezonun 27. haftasına ilişkin VAR kayıtları federasyonun YouTube hesabı üzerinden yayınlandı.
VAR: Potansiyel elle oynamadan dolayı sahada inceleme öneriyorum. Potansiyel elle oynamadan penaltı.
Cihan Aydın: Geliyorum abi.
VAR: Önce oyuncunun eline temasını göstereceğim. Sonra açıklığını ve topun sekmesini. Acele etme. Kararını teyit edelim.
Cihan Aydın: Ekrana geldim. Temas anını gördüm. Gördüm teması, kolu açık. Oyuncunun kafasına çarpmıyor değil mi?
VAR: Direkt eline geliyor.
Cihan Aydın: Kararım penaltı, kart yok.
VAR hakemi Özgür Yankaya: Kadir sana potansiyel penaltı için inceleme davet ediyorum. Kadir önce temas noktasını gösteriyorum. Sonra yavaş hızda oynatıyorum. Şimdi normal hızda oynatacağım. İlk topa kırmızılı oyuncu vuruyor.
Abdülkadir Bitigen: Tekrardan yakından oynatır mısın, biraz yavaş. Ondan emin olmam lazım. Kırmızılı topa vuruyor, rakibi ona vuruyor. Kararım, penaltı.