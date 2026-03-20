Süper Lig'de 28. haftanın programı açıklandı! İşte derbilerin tarihleri

Süper Lig'de 28. haftanın programı açıklandı.

SÜPER LİG’DE "DERBİ" BAYRAMI: ZİRVE BU HAFTA ŞEKİLLENİYOR!

Trendyol Süper Lig’de 28. hafta, futbol tarihine geçecek iki dev randevuya sahne olmaya hazırlanıyor. Şampiyonluk yarışının rotasını belirleyecek maçlarda; Karadeniz’de Trabzonspor-Galatasaray fırtınası koparken, İstanbul’da Fenerbahçe ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. TFF, milyonları ekrana kilitleyecek dev derbilerin tarihlerini resmen ilan etti.

İŞTE DERBİLERİN TARİHLERİ!

KARADENİZ'DE DEV RANDEVU: 4 NİSAN

Zirve takibini sürdüren Trabzonspor, şampiyonluğun en güçlü adaylarından Galatasaray’ı konuk ediyor. TFF’den yapılan duyuruya göre; futbol kalitesinin tavan yapması beklenen bu dev eşleşme 4 Nisan Cumartesi günü Akyazı’da oynanacak. Ligin kaderini değiştirebilecek bu 90 dakika, Galatasaray için şampiyonluk yolunda önemli bir sınav niteliği taşıyor.

KADIKÖY’DE BOĞAZ’IN İKİ YAKASI KARŞI KARŞIYA: 5 NİSAN

Derbi heyecanı Cumartesi ile sınırlı kalmayacak. 5 Nisan Pazar günü futbol dünyasının gözü Kadıköy’e çevrilecek. Zirve ortağı Fenerbahçe, ezeli rakibi Beşiktaş’ı ağırlayacak. Siyah-beyazlıların yükselen formu ve Fenerbahçe’nin şampiyonluk inadı, bu maçı sezonun en kritik randevularından biri haline getiriyor. 24 saat arayla oynanacak bu iki derbi, puan tablosundaki dengeleri altüst etmeye aday.

NEFESLER TUTULDU, GERİ SAYIM BAŞLADI

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) açıkladığı takvimle birlikte, futbol kamuoyu şimdiden bu iki büyük maça kilitlendi. Hem Trabzon’da hem de İstanbul’da yaşanacak futbol şöleni, 2025-26 sezonunun en unutulmaz hafta sonlarından biri olmaya aday.