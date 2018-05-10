Süper Lig'de 33. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta maçlarını yönetecek hakemler şu şekilde:
11 Mayıs Cuma
20.00 Antalyaspor-Başakşehir: Ali Palabıyık
12 Mayıs Cumartesi
16.00 Kasımpaşa-Gençlerbirliği: Suat Arslanboğa
19.00 Konyaspor-Göztepe: Ümit Öztürk
19.00 Galatasaray-Yeni Malatyaspor: Bülent Yıldırım
13 Mayıs Pazar
16.00 Bursaspor-Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Osmanlıspor-Beşiktaş: Halis Özkahya
19.00 Sivasspor-Alanyaspor: Alper Ulusoy
14 Mayıs Pazartesi
20.00 Kayserispor-Akhisarspor: Mete Kalkavan
20.00 Karabükspor-Fenerbahçe: Hüseyin Göçek
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