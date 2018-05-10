SPOR

Süper Lig'de 33. haftanın hakemleri açıklandı

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 10.05.2018 11:00 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Süper Lig'de 33. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta maçlarını yönetecek hakemler şu şekilde:

11 Mayıs Cuma

20.00 Antalyaspor-Başakşehir: Ali Palabıyık

12 Mayıs Cumartesi

16.00 Kasımpaşa-Gençlerbirliği: Suat Arslanboğa
19.00 Konyaspor-Göztepe: Ümit Öztürk
19.00 Galatasaray-Yeni Malatyaspor: Bülent Yıldırım

13 Mayıs Pazar

16.00 Bursaspor-Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Osmanlıspor-Beşiktaş: Halis Özkahya
19.00 Sivasspor-Alanyaspor: Alper Ulusoy

14 Mayıs Pazartesi

20.00 Kayserispor-Akhisarspor: Mete Kalkavan
20.00 Karabükspor-Fenerbahçe: Hüseyin Göçek

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Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe Beşiktaş Galatasaray Trabzonspor

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