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Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri belli oldu

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 13.09.2018 11:32 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 5. hafta karşılaşmalarında görev alacak hakemler şunlar:

14 Eylül Cuma:

20.00 Galatasaray-Kasımpaşa: Bülent Yıldırım

15 Eylül Cumartesi:

17.00 MKE Ankaragücü-Akhisarspor: Volkan Bayarslan

20.00 Beşiktaş-Evkur Yeni Malatyaspor: Halil Umut Meler

20.00 Göztepe-Kayserispor: Arda Kardeşler

16 Eylül Pazar:

17.00 Demir Grup Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mete Kalkavan

17.00 Medipol Başakşehir-Antalyaspor: Alper Ulusoy

20.00 Çaykur Rizespor-Bursaspor: Suat Arslanboğa

20.00 Atiker Konyaspor-Fenerbahçe: Ali Palabıyık

17 Eylül Pazartesi:

20.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor: Halis Özkahya

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Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş Trabzonspor

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