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Süper Lig'de 7. haftanın tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranları güncellendi!

03.10.2023 12:56 | Son Güncelleme:
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Trendyol Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. 7. haftanın tamamlanmasının ardından alınan sonuçlarla şampiyonluk oranları da güncellendi. İşte detaylar...

Süper Lig'de 7. haftada perdenin kapanmasının ardından alınan sonuçlar sonrası İddaa Risk Yönetimi şampiyonluk oranlarını güncelledi.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE SABİT

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Yapılan güncellemede Fenerbahçe, şampiyonluğun favorisi olarak gösterilirken. Sarı-lacivertlilere verilen oran 2.05 olarak bir önceki haftayla sabit kaldı. Benzer şekilde Galatasaray'ın oranı da 2.25 ile sabit kaldı.

BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR...

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Konyaspor karşısında kazanan Beşiktaş'ın oranı ise rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kazanmasıyla birlikte 8.00'den 10.00'a yükseltildi.

Trabzonspor'un oranı ise Beşiktaş ile benzer şekilde 20.00'den 25.00'e yükseltildi.

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