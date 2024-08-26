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  4. Süper Lig'de bir darp skandalı daha! Antalyaspor-Hatayspor maçının hakemi Atilla Karaoğlan'ı devre arasında saldırdılar 'Görüntüleri vermek istemiyoruz...'

Süper Lig'de bir darp skandalı daha! Antalyaspor-Hatayspor maçının hakemi Atilla Karaoğlan'ı devre arasında saldırdılar 'Görüntüleri vermek istemiyoruz...'

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
26.08.2024 09:12
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Süper Lig'in 3. hafta mücadelesinde Antalyaspor ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Rakibi karşısında 2-0 geriye düşen Antalyaspor mücadeleden 3-2 galibiyetle ayrılırken karşılaşmanın ilk 45 dakikasının sonunda hakem Atilla Karaoğlan'a fiziki bir müdahalede bulunulduğu öne sürüldü. İşte detaylar...

Süper Lig'de bir darp skandalı daha! Antalyaspor-Hatayspor maçının hakemi Atilla Karaoğlan'ı devre arasında saldırdılar 'Görüntüleri vermek istemiyoruz...'

Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk etti. 5 golün kaydedildiği mücadelede Antalyaspor rakibini 2-0'dan dönüp 3-2 mağlup ederken karşılaşmanın devre arasında yaşanan tartışma geceye damga vurdu.

Bu maçta yok yok! 3 penaltı, 1 kırmızı kart, 9 sarı kart... Bu maçta yok yok! 3 penaltı, 1 kırmızı kart, 9 sarı kart...

BAŞKANIN KORUMASI DARP ETTİ

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BeIN Sports'un haberine göre; Karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan, Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe'nin koruması tarafından fiziksel olarak darp edildi.

"BU GÖRÜNTÜYÜ VERMEK İSTEMİYORUZ..."

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BeIN Sports spikeri Cihan Erduran yaptığı devre arasında yaşanan olayı yayıncı kuruluşta anlatarak, "Antalyaspor - Hatayspor maçının devre arasında çıkan tartışmada, hakem Atilla Karaoğlan Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe'nin koruması olarak görülen bir beyefendi tarafından itildi. Ancak bu görüntüyü vermek istemiyoruz. Ligimizin marka değerinin zedelenmesini istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

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Hakem Süper Lig Atilla Karaoğlan Antalyaspor Hatayspor darp son dakika
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