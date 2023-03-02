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  4. Süper Lig'de birçok takımı çalıştıran 51 yaşındaki Rumen teknik adam kariyerini noktalıyor! "Tanrı bu adımı atmamı söylüyor" diyerek açıkladı

Süper Lig'de birçok takımı çalıştıran 51 yaşındaki Rumen teknik adam kariyerini noktalıyor! "Tanrı bu adımı atmamı söylüyor" diyerek açıkladı

02.03.2023 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha önce Süper Lig'de birçok ekibi çalıştıran ve renkli simasıyla tanınan Rumen teknik adam Marius Sumudica, Romanya basınına verdiği bir röportajda herkesi şaşırtan bir açıklamada bulundu. Ailesine zaman ayıramadığı için özür dileyen 51 yaşındaki teknik adam, "Futbol benim için tarih oluyor" diyerek teknik direktörlük kariyerini noktalayacağını duyurdu. İşte detaylar

Süper Lig'de birçok takımı çalıştıran 51 yaşındaki Rumen teknik adam kariyerini noktalıyor! "Tanrı bu adımı atmamı söylüyor" diyerek açıkladı

Süper Lig'de Kayserispor, Gaziantep, Çaykur Rizespor ve Yeni Malatyaspor'u çalıştıran 51 yaşındaki teknik adam Marius Sumudica, ülkesinin basınına verdiği bir röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Geçen yaz Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Raed ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Sumudica, takımda yaşanan mali problemlere rağmen 10. sırada bulunurken, Romanya basınından 'Digisport'a açıklamalarda bulundu.

"AİLEMLE VAKİT GEÇİRMENİN VAKTİ GELDİ"

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Sumudica verdiği röportajda "4 Mart 2023, tam iki gün sonra 52 yaşında olacağım. Futbol sayesinde büyük ölçüde ihmal ettiğim güzel ailemle daha çok vakit geçirmenin zamanı geldi. Ailemden özür diliyor ve koçluk işine dur deme pahasına çok yakında ön plana çıkacaklarına söz veriyorum. Futbol bana her şeyi verdi ama ailem daha fazla ilgiyi hak ediyor." şeklinde konuştu.

"TANRI BU ADIMI ATMAMI SÖYLÜYOR"

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Ailesine futbolu bırakacağına dair bir söz veren Sumudica "Sizi seviyorum ve en kısa zamanda kendimi size adayacağıma söz veriyorum. En geç birkaç hafta sonra futbol benim için tarih olacak. Karımı, çocuklarımı, ailemi seviyorum ve Tanrı bana bu adımı atmamı söylüyor" ifadelerini kullandı.

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