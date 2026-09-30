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Süper Lig'de bomba güncelleme! Yıldız isimlerin piyasa değerinde büyük değişim

Transfermarkt'ın Süper Lig'deki son piyasa değeri güncellemesiyle birçok yıldız futbolcunun değeri değişti. Galatasaray zirvedeki yerini korurken Beşiktaş, Fenerbahçe'yi geride bıraktı.

Süper Lig'de bomba güncelleme! Yıldız isimlerin piyasa değerinde büyük değişim
Burak Kavuncu

Transfermarkt, Süper Lig'de forma giyen futbolcuların piyasa değerlerini yeniden güncelledi. Victor Osimhen, Mason Greenwood, Rafael Leao ve Mohamed Salah değer kaybederken Orkun Kökçü'nün piyasa değeri yükseldi; Barış Alper Yılmaz ise en değerli Türk futbolcu unvanını korudu.

MASON GREENWOOD'DAN DİKKAT ÇEKEN DÜŞÜŞ

Süper Lig de bomba güncelleme! Yıldız isimlerin piyasa değerinde büyük değişim 1

Güncellemede piyasa değeri en fazla gerileyen futbolcu Mason Greenwood oldu. İngiliz yıldızın 55 milyon euro olan piyasa değeri 40 milyon euroya düşürüldü.

Transfermarkt, Greenwood'un değerindeki düşüşün nedenlerine ilişkin de açıklama yaptı. Oyuncunun Ligue 1'den Süper Lig'e transfer olması, gerçekleşen 39 milyon euroluk bonservis bedeli ve yaz transfer döneminde daha sınırlı bir piyasaya sahip olduğunun görülmesi değerlendirmede etkili olan faktörler arasında gösterildi.

Açıklamada ayrıca Roma'nın Greenwood ile ilgilenen kulüpler arasında yer aldığı, ancak oyuncunun tercihini Süper Lig'den yana kullandığı belirtildi. Greenwood'un geçmişte yaşadığı saha dışı süreçler ve İngiltere Milli Takımı'nda yer almamasının da transfer piyasasındaki konumunun değerlendirilmesinde dikkate alındığı ifade edildi.

OSİMHEN VE LEAO DA DEĞER KAYBETTİ

Süper Lig de bomba güncelleme! Yıldız isimlerin piyasa değerinde büyük değişim 2

Güncellemeyle birlikte Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen'in piyasa değeri 75 milyon eurodan 65 milyon euroya geriledi. Rafael Leao'nun değeri ise 50 milyon eurodan 40 milyon euroya düştü.

Mohamed Salah'ın piyasa değeri 22 milyon eurodan 17 milyon euroya, Leroy Sané'nin değeri ise 20 milyon eurodan 15 milyon euroya indirildi.

Öte yandan Orkun Kökçü'nün piyasa değerinde artış yaşandı. Beşiktaş'ın milli futbolcusunun değeri 25 milyon eurodan 28 milyon euroya yükseldi.

SÜPER LİG'İN EN DEĞERLİ OYUNCUSU OSİMHEN

Süper Lig de bomba güncelleme! Yıldız isimlerin piyasa değerinde büyük değişim 3

Transfermarkt verilerine göre Süper Lig'in güncel en değerli futbolcusu 65 milyon euroluk piyasa değeriyle Victor Osimhen oldu.

Osimhen'i 40'ar milyon euroyla Rafael Leao ve Mason Greenwood takip etti. Dusan Vlahovic 32 milyon euro, Barış Alper Yılmaz 30 milyon euro, Orkun Kökçü ve Aleksey Batrakov ise 28 milyon euro piyasa değeriyle listede yer aldı.

Listenin devamında Matteo Guendouzi ve Gabriel Sara 27 milyon euro, Lesley Ugochukwu, Franculino Dju ve Ernest Poku ise 22 milyon euro değerle sıralandı.

BEŞİKTAŞ, FENERBAHÇE'Yİ GERİDE BIRAKTI

Süper Lig de bomba güncelleme! Yıldız isimlerin piyasa değerinde büyük değişim 4

Kulüplerin toplam kadro değerlerinde de dikkat çeken bir değişim yaşandı. Galatasaray 381,5 milyon euro ile Süper Lig'in en değerli kadrosuna sahip takım olurken Beşiktaş 273,5 milyon euro ile ikinci sıraya yükseldi.

Fenerbahçe 261 milyon euro ile üçüncü, Trabzonspor ise 184,3 milyon euro ile dördüncü sırada yer aldı.

Süper Lig'de diğer takımların güncel kadro değerleri ise şöyle:

Başakşehir: 72,1 milyon euro
Göztepe: 63 milyon euro
Çorum FK: 61,7 milyon euro
Samsunspor: 52,8 milyon euro
Rizespor: 49,5 milyon euro
Kasımpaşa: 41,9 milyon euro
Alanyaspor: 35,2 milyon euro
Konyaspor: 34,6 milyon euro
Amedspor: 31,8 milyon euro
Gaziantep FK: 31,3 milyon euro
Gençlerbirliği: 30,5 milyon euro
Kocaelispor: 25,4 milyon euro
Erzurumspor: 23,1 milyon euro
Eyüpspor: 13,9 milyon euro

VERİLERE GÖRE SÜPER LİG'İN EN DEĞERLİ 11'İ!

Süper Lig de bomba güncelleme! Yıldız isimlerin piyasa değerinde büyük değişim 5

Transfermarkt'ın güncellemesinin ardından Süper Lig'in en değerli 11'inde de dikkat çeken isimler yer aldı:

Uğurcan Çakır; Wilfried Singo, Chibuike Nwaiwu, El Chadaille Bitshiabu, Archie Brown; Orkun Kökçü, Gabriel Sara; Mason Greenwood, Aleksey Batrakov, Rafael Leao; Victor Osimhen.

Barış Alper Yılmaz ise 30 milyon euroluk piyasa değeriyle en değerli Türk futbolcu unvanını korudu.

SÜPER LİG'DE EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN OYUNCULAR

Süper Lig de bomba güncelleme! Yıldız isimlerin piyasa değerinde büyük değişim 6

Transfermarkt'ın Eylül ayı Trendyol Süper Lig piyasa değeri güncellemesine göre listenin zirvesinde yer alan Fenerbahçeli Mason Greenwood, 15 milyon avroluk düşüşle piyasa değerini 40 milyon avroya gerileterek en çok değer kaybeden futbolcu oldu. Galatasaray'ın yıldız isimleri Rafael Leão (40 milyon avro) ve Victor Osimhen (65 milyon avro) 10'ar milyon avroluk kayıplarla Greenwood'u takip ederken, Leroy Sané (15 milyon avro) ile Trabzonsporlu Mohamed Salah (17 milyon avro) 5'er milyon avro değer kaybetti. Bordo-mavililerin bir diğer oyuncusu Fabinho 8 milyon avroluk yeni değeriyle 4 milyon avro gerilerken; Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy (8 milyon avro), Ernest Poku (22 milyon avro) ve Dušan Vlahović (32 milyon avro), Fenerbahçe'den Marco Asensio (12 milyon avro) ve Jayden Oosterwolde (17 milyon avro) ile Galatasaraylı Wilfried Singo (20 milyon avro) 3'er milyon avroluk değer kaybı yaşayan isimler arasında yer aldı.

SÜPER LİG'DE EN ÇOK DEĞER KAZANAN OYUNCULAR:

Süper Lig de bomba güncelleme! Yıldız isimlerin piyasa değerinde büyük değişim 7

Transfermarkt'ın Eylül ayı Trendyol Süper Lig piyasa değeri güncellemesine göre en çok değer kazanan isim, piyasa değerini 8 milyon avro artırarak 18 milyon avroya ulaştıran Trabzonsporlu Nwaiwu oldu. Fenerbahçe'den Brown 6 milyon avroluk artışla 18 milyon avro değere ulaşırken; Beşiktaşlı Fakili 5,8 milyon avro yükselişle 7 milyon avroya, Galatasaraylı Gül (10 milyon avro), Beşiktaşlı Olaitan (12 milyon avro) ve Trabzonsporlu Şimşir (15 milyon avro) ise 5'er milyon avroluk artış kaydetti. Beşiktaş forması giyen Kökçü değerini 3 milyon avro artışla 28 milyon avroya yükseltirken; Özcan (6 milyon avro) ve Fenerbahçeli Muriqi (7 milyon avro) 2,5'er milyon avro prim yaptı. Diabate (3 milyon avro), Benedyczak (7 milyon avro), Yılmaz (7 milyon avro), Akdağ (8 milyon avro), Topçu (9 milyon avro), Aydın (9 milyon avro), Saviolo (12 milyon avro) ve Oppong (12 milyon avro) ise piyasa değerlerini 2'şer milyon avro artıran futbolcular arasında yer aldı.

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Trabzonspor Orkun Kökçü beşiktaş fenerbahçe galatasaray salah Victor Osimhen Rafael Leao Mason Greenwood
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