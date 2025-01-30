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Süper Lig'de bu sefer de Lorenzo Insigne bombası! Beşiktaş sessizliğini bozuyor...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
30.01.2025 20:04
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Kış transfer dönemini sessiz geçiren Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer'in takımın başına geçmesiyle transferde hareketli saatler yaşanıyor. Siyah beyazlılar, MLS'te top koşturan Lorenzo Insigne ile yakından ilgileniyor. İşte detaylar...

Süper Lig'de bu sefer de Lorenzo Insigne bombası! Beşiktaş sessizliğini bozuyor...

Bu sezon Süper Lig'de beklentilerin çok uzağında kalan Beşiktaş, kış transfer dönemini şu ana kadar sessiz geçirdi. Sadece sezon başında Fatih Karagümrük'ten kadroya katılan Can Keleş'i Kasımpaşa'ya kiralayan siyah - beyazlılar, henüz transfer hamlesinde bulunmadı.

BEŞİKTAŞ BOMBAYI PATLATTI

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Ancak İtalya basınından Di Marzio'nun haberine göre, siyah-beyazlılar kariyerine Amerika MLS ligin'de devam eden Lorenzo Insigne'yi gözüne kestirdi.

MLS ekiplerinden Toronto formasını terleten 33 yaşındaki İtalyan yıldızı kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, transferde sessizliğini bozmaya hazırlanıyor.

INSIGNE'NİN RAKAMLARI

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Tam 12 yıl İtalyan devi Napoli'de top koşturan Lorenzo insigne, 2022/23 sezonunun başında MLS ekibi Toronto'ya transfer olmuştu. Burada 63 maçta forma giyen İtalyan yıldız, 13 gol - 9 asist katkısı yaptı. Tüm kariyeri boyunca ise 618 karşılaşmaya çıkan İnsigne, rakip fileleri 199 kez sarsarken, 126'da asist üretme başarısı gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
Ole Gunnar Solskjaer beşiktaş
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