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Süper Lig'de dev takas

18.11.2021 19:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Devre arası transfer döneminde kanat transferi yapmak isteyen Trabzonspor, Başakşehir'den Edin Visca'yı gözüne kestirdi.

Süper Lig'de dev takas
Edin Visca

Edin Visca

BOS Bosna Hersek
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: İstanbul Başakşehir
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Süper Lig'de sezon başından beri oynadığı 12 karşılaşmada henüz yenilgi yüzü görmeden, namağlup liderliğini sürdüren Trabzonspor'da transfer gündemine yeniden Edin Visca geldi.

Transferde öncelikli bölgelerden birisi de sağ kanat. Gervinho'nun sezonu kapatması nedeniyle bu bölgeye deneyimli bir isim isteyen teknik direktör Abdullah Avcı'nın gönlündeki isim ise eski öğrencisi Edin Visca.

AYRILMAK İÇİN İZİN İSTEDİ

Avcı'nın gönlünden bunlar geçerken, Visca transferiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Her fırsatta hocası Abdullah Avcı ile çalışmak istediğini söyleyen, bu düşüncesine açık bir şekilde dile getiren Edin Visca, Başakşehir yönetiminden ara transfer döneminde takımdan ayrılmak için izin istedi.

BAŞAKŞEHİR İKNA OLDU

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; Trabzonspor ile görüştüğünü söyleyen Visca'ya daha önce izin vermeyen İstanbul ekibinin Boşnak kanat oyuncusunun kararlı tutumu karşısında yumuşadığı öne sürüldü.

YUSUF SARI TAKASI

Başakşehir yönetiminin de Visca'ya karşılık Fırtına'nın ele avuca sığmaz ismi Yusuf Sarı'yı talep ettikleri dile getirildi.


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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Edin Visca
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