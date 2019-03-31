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Süper Lig'de en fazla genç ve yerli oynatan kulüp Bursaspor

BURSASPOR HABERLERİ  | 31.03.2019 13:38 | Son Güncelleme

Süper Lig’de 23 yaş ve 23 yaş altı oyuncular arasında en fazla yerli oynatan kulüp Bursaspor oldu. Yeşil beyazlılar 9 oyuncuya bu noktada şans tanırken, ligin en genç kaptanı Ertuğrul Ersoy ise bu yaş grubunda en fazla süre alan oyuncu olarak dikkat çekti.

Süper Lig'de en fazla genç ve yerli oynatan kulüp Bursaspor

Türk futbolunda yabancı sistemin akıbeti belirsizliğini korurken, Süper Lig ekipleri toplamda 23 yaş ve 23 yaş altı 51 yerli oyuncuya ligde şans verdi. Söz konusu yaş grubunda en fazla ligde oyuncu oynatan kulüp ise Bursaspor oldu. Yeşil beyazlılarda bu sezon 23 yaş ve 23 yaş altı 9 oyuncu ligde süre aldı. Bursaspor’u ise 6 oyunu ile Trabzonspor takip ederken, Galatasaray ve Kasımpaşa da 5’er genç oyuncusuna ligde forma şansı tanıdı. Çaykur Rizespor ile Akhisarspor’un söz konusu yaş grubundaki genç ve yerli oyunculara şans vermemesi ise dikkat çekti.

LİGDE EN FAZLA SÜRE ALAN GENÇ OYUNCU ERTUĞRUL ERSOY

Gençlere en fazla forma şansı veren Bursaspor’da bu oyuncular ise Kapacak (19), Ramazan Keskin (20), Ertuğrul Ersoy (22), Muhammed Şengezer (22), Kubilay Kanatsızkuş (22), Okan Koçuk (23), Furkan Soyalp (23), Umut Meraş (23) ve Emre Taşdemir (23) oldu. Ligin en genç kaptanı unvanına sahip Ertuğrul Ersoy bir başka özelliğiyle de dikkat çekti. 22 yaşındaki oyuncu, ligde geride kalan haftalarda toplam 2 bin 70 dakika süre alarak, söz konusu yaş grubunda en fazla oynayan isim oldu. Ertuğrul’u Medipol Başakşehir’de 2 bin 4 dakika forma giyen 23 yaşındaki İrfan Can Kahveci takip etti.

BURSASPOR'DA GELENEK HALİNE GELDİ

Bursaspor’da gençlere verilen değer ise gelenek haline geldi. Yeşil beyazlılar, yalnızca bu sezon değil geçmiş sezonlarda da bu grafiği sergiledi. 23 yaş ve 23 yaş altı yerli oyuncular bazında Bursaspor, geçtiğimiz sezon 11 farklı oyuncuyu ligde oynattı. 2016/17 sezonunda bu rakam 7 oyuncu olurken, 2015/16 sezonunda 9 oyuncu ve 2014/15 sezonunda da 7 oyuncu ligde şans buldu. 2012/13 sezonunda ise Bursaspor tarihinin en fazla gençlere verdiği dönemlerinden birini yaşadı. Söz konusu sezonda bu yaş grubunda toplamda 12 farklı oyuncu ligde forma giydi.

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