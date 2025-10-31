SPOR

Süper Lig'de gözler dev derbide! Galatasaray ile Trabzonspor, 141. randevuda...

Galatasaray ile Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında yarın oynayacakları maçla birlikte 141. kez rakip olacak.

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray, yarın saat 20.00’de RAMS Park’ta Trabzonspor ile mücadele edecek. Ligde sarı-kırmızılılar 9 galibiyet ve 1 beraberlik sonucunda aldığı 28 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Bordo-mavililer ise 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda topladığı 23 puanla ikinci sırada yer alıyor.

141. KEZ KARŞI KARŞIYA GELİYORLAR!

Süper Lig de gözler dev derbide! Galatasaray ile Trabzonspor, 141. randevuda... 1

Galatasaray ile Trabzonspor, bugüne kadar Süper Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel müsabakalar olmak üzere toplam 140 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar 65 kez sahadan galip ayrılırken, bordo-mavililer ise 44 defa rakibini mağlup etti. 31 maçta ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Bu mücadelelerde Aslan 192, Karadeniz ekibi ise 156 kez rakip fileleri havalandırdı.

LİGDE 105. MAÇ

Süper Lig de gözler dev derbide! Galatasaray ile Trabzonspor, 141. randevuda... 2

İki takım arasında Süper Lig’de oynanan 104 karşılaşmada Galatasaray 47 kez 3 puan sevinci yaşarken, Trabzonspor da 32 defa sahadan galip ayrıldı. 25 maçta ise kazanan çıkmadı. Geride kalan müsabakalarda sarı-kırmızılılar 142, bordo-mavililer ise 119 gol attı.

Galatasaray ile Trabzonspor, geçtiğimiz sezon Süper Lig’de 2, Türkiye Kupası’nda 1 kez rakip olurken, sarı-kırmızılılar 3 maçı da kazandı.

SON 10 MÜSABAKANIN 6’SI GALATASARAY’IN

Süper Lig de gözler dev derbide! Galatasaray ile Trabzonspor, 141. randevuda... 3

Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan son 10 mücadelede sarı-kırmızılıların üstünlüğü bulunuyor. Ligde 9, Türkiye Kupası’nda 1 olmak üzere oynanan son 10 maçta sarı-kırmızılılar 6 kez sahadan galip ayrılırken, Trabzon da 1 defa rakibini mağlup etti. 3 karşılaşma da berabere tamamlandı. Cimbom, rakibine karşı bu 6 galibiyeti son 6 müsabakada elde etti.

CİHAN AYDIN DÜDÜK ÇALACAK

Süper Lig de gözler dev derbide! Galatasaray ile Trabzonspor, 141. randevuda... 4

Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın’ın yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ile Mustafa Savranlar yapacak. Maçın 4. hakemi de Adnan Deniz Kayatepe olacak.
Bursa bölgesi hakemi Cihan Aydın, kariyerinde 2. kez Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki müsabakada düdük çalacak.Kaynak: İHABu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

