Süper Lig'de haftanın perdesi açılıyor! Bugün hangi maçlar var? 02 Mayıs Cuma 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligde 34. hafta mücadeleleri başlarken Avrupa futbolu da dev maçlara sahne olacak.

İŞTE GÜNÜN PROGRAMI

Onvo Antalyaspor-Tümosan Konyaspor

02 Mayıs 2025 tarihinde saat 20:00'de Trendyol Süper Lig'de önemli bir karşılaşma gerçekleşecek. Onvo Antalyaspor, Tümosan Konyaspor ile oynayacak. Onvo Antalyaspor, ligde 13. sırada yer alıyor. Tümosan Konyaspor ise 9. sırada bulunuyor. Maç, beIN Sports kanalından canlı yayınlanacak.

Manchester City-Wolverhampton

2 Mayıs 2025 tarihinde saat 22:00'de İngiltere Premier Ligi'nde Manchester City, Wolverhampton ile karşılaşacak. Manchester City, 34 maçta topladığı 61 puan ile 4. sırada yer alıyor. Wolverhampton ise 41 puanıyla 13. sırada bulunuyor. Maç, beIN Sports 3 kanalından yayınlanacak.

FC Heidenheim-VfL Bochum

02 Mayıs 2025 tarihinde saat 21:30'da Almanya Bundesliga Ligi'nde önemli bir maç oynanacak. FC Heidenheim, VfL Bochum ile karşılaşacak. İki takım da ligde zor günler geçiriyor. FC Heidenheim 16. sırada yer alıyor. VfL Bochum ise son sırada, yani 18. pozisyonda bulunuyor. Maç Tivibu Spor ve beIN Sports 2 kanallarından yayınlanacak.

Torino-Venezia

02 Mayıs 2025 tarihinde saat 21:45'te bir maç gerçekleşecek. İtalya Serie A Ligi'nde Torino, Venezia'yı konuk edecek. Torino, ligde 10. sırada yer alıyor. Takım, 34 maç sonunda 10 galibiyet, 11 mağlubiyet ve 13 beraberlik elde etti. Topladıkları puan ise 43. Venezia ise 18. sırada bulunuyor. Aynı sayıda maçta sadece 4 galibiyet alarak 25 puanda kalmış durumda. Maç, S Sport+ ve S Sport 2 kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

Rayo Vallecano-Getafe

Günün maç programında, 02 Mayıs 2025 tarihinde İspanya La Liga'da saat 22:00'de Rayo Vallecano ile Getafe karşılaşacak. Rayo Vallecano, 33 maçta 10 galibiyet aldı. Bu nedenle ligde 11. sırada yer alıyor. Getafe ise 12. sırada bulunuyor. Getafe de 10 galibiyet elde etti. Ancak, daha fazla mağlubiyeti var. Maç, S Sport kanalında canlı yayınlanacak.

Nice-Reims

02 Mayıs 2025 tarihinde Fransa Ligue 1'de bir mücadele gerçekleşecek. Nice, Reims'i saat 21:45'te ağırlayacak. Nice, ligdeki konumunu korumak için mücadele ediyor. Şu an 6. sırada yer alıyor ve 54 puana sahip. Reims ise 13. sırada bulunuyor. Topladığı puan 33. Maç, beIN Sports Max 1 kanalından yayınlanacak.

1461 Trabzon FK-Kepezspor Futbol

02 Mayısıs Cuma 2025 tarihinde Nesine 2. Lig liginde oynanacak olan 1461 Trabzon FK ile Kepezspor Futbol takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00

Al Ettifaq-Al Khaleej

02 Mayıs 2025 tarihinde saat 18:00'de Suudi Arabistan Premier Ligi'nde önemli bir maç oynanacak. Al Ettifaq, Al Khaleej ile karşılaşacak. Al Ettifaq, ligde 8. sırada yer alıyor. Al Khaleej ise 10. sırada bulunuyor. Bu maç, futbolseverler için çekişmeli bir mücadeleye sahne olabilir.

Al Fayha-Damac

02 Mayıs 2025 tarihinde saat 19:00'da Suudi Arabistan Premier Ligi'nde Al Fayha ile Damac karşı karşıya gelecek. Al Fayha, ligde 14. sırada yer alıyor. Takım, 29 maçta 30 puan topladı. Damac ise 12. sırada bulunuyor. Aynı sayıda maçta 31 puan elde etti. Her iki takım da sezonun sonlarına yaklaşırken puan almak için mücadele edecek. Maçın yayıncısı hakkında bilgi bulunmuyor.

Al Qadsiah FC-Al Kholood

02 Mayıs 2025 tarihinde saat 21:00'de, Suudi Arabistan Premier Ligi'nde Al Qadsiah FC ile Al Kholood karşılaşacak. Al Qadsiah FC, ligde 5. sırada bulunuyor. Al Kholood ise 13. sırada mücadele ediyor. Maçın canlı yayınını S Sport+ kanalı gerçekleştirecek.

Westerlo-Dender

02 Mayısıs Cuma 2025 tarihinde Belçika 1. Ligi liginde oynanacak olan Westerlo ile Dender takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Porto-Moreirense

02 Mayısıs Cuma 2025 tarihinde Portekiz Süper Ligi liginde oynanacak olan Porto ile Moreirense takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15