Süper Lig'de kaleler 23 kez şaştı

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunda kaleler 23 kez şaştı. Galatasaray'ın şampiyonluğa ulaştığı sezonun ilk devresinde 11, ikinci yarısında ise 12 kez ters vuruşla gol atıldı. Ligde 14 takım kendi kalesine gol atma şanssızlığını yaşadı.

"Futbolcusu en çok kaleyi şaşıran takım" ise Beşiktaş oldu. Ters vuruşla atılan 23 golün 3'ünü siyah-beyazlı futbolcular kaydetti. Enzo Roco, Dorukhan Toköz ve Caner Erkin, topu kendi filelerine göndererek taraftarlarını üzdü.

MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Antalyaspor, Trabzonspor, Göztepe, Akhisarspor ve Çaykur Rizespor'un ağları kendi oyuncuları tarafından ikişer kez sarsıldı. Evkur Yeni Malatyaspor, Atiker Konyaspor, Bursaspor, Kasımpaşa, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve İstikbal Mobilya Kayserispor'dan birer futbolcu da topu şanssız bir şekilde kendi ağlarıyla buluşturdu. Medipol Başakşehir, Galatasaray, Demir Grup Sivasspor ve Aytemiz Alanyaspor'un futbolcuları ise kaleleri şaşırmadı.

İKİ KALEYİ DE BOŞ GEÇMEDİLER

Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz ve Trabzonspor'un Gana asıllı İtalyan forveti Caleb Ekuban, bir maçta hem kendi kalesine hem de rakip kaleye gol attı. Bordo-mavili futbolcu Ekuban, sezonun 18. haftasında Medipol Başakşehir ile oynadıkları maçta biri kendi kalesine olmak üzere 2 dakikada iki gol kaydetti.