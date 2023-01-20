Süper Lig'de müthiş maç! İki gol, VAR kontorlleri ve kırmızı kartın olduğu karşılaşmada Adana Demirspor ile Giresunspor yenişemedi

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor, Bitexen Giresunspor'u konuk etti. İzleyenleri büyük heyecana sürükleyen ve oldukça yüksek bir tempoda oynanan maçta kazanan çıkmadı.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Konuk ekip Giresunspor, 13. dakikada VAR kontrolü sonrasında kazandığı penaltıyı Riad Bajic ile gole çevirdi ve 1-0 öne geçti. Adana Demirspor ise eşitliği getiren golü 84. dakikada Badou Ndiaye ile buldu.

Giresunspor'da Alexis Perez, 18. dakikada gördüğü direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Adana Demirspor'da ise Yusuf Sarı, 90+10. dakikada ikinci sarıdan gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu skorun ardından son 3 maçında 2. kez puan kaybı yaşayan Adana Demirspor, 34 puanla 3. sırada yer aldı. 4 maçtır kazanamayan Giresunspor ise 21 puanla 11. sırada yer buldu.

Adana Demirspor, gelecek hafta Demir Grup Sivasspor deplasmanına çıkacak. Giresunspor ise Galatasaray'ı ağırlayacak.

