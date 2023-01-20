SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Süper Lig'de müthiş maç! İki gol, VAR kontorlleri ve kırmızı kartın olduğu karşılaşmada Adana Demirspor ile Giresunspor yenişemedi

Süper Lig'de müthiş maç! İki gol, VAR kontorlleri ve kırmızı kartın olduğu karşılaşmada Adana Demirspor ile Giresunspor yenişemedi

20.01.2023 22:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor ile Bitexen Giresunspor karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan ve büyük heyecana sahne olan maçta kazanan çıkmadı. Taraflar, 1-1'lik eşitlikle sahadan ayrıldı. İşte karşılaşmadan detaylar...

Süper Lig'de müthiş maç! İki gol, VAR kontorlleri ve kırmızı kartın olduğu karşılaşmada Adana Demirspor ile Giresunspor yenişemedi

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor, Bitexen Giresunspor'u konuk etti. İzleyenleri büyük heyecana sürükleyen ve oldukça yüksek bir tempoda oynanan maçta kazanan çıkmadı.

AA-20230120-30047780-30047774-ADANA_DEMIRSPOR_BITEXEN_GIRESUNSPOR (Large)

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

AA-20230120-30047981-30047980-ADANA_DEMIRSPOR_BITEXEN_GIRESUNSPOR (Large)

Konuk ekip Giresunspor, 13. dakikada VAR kontrolü sonrasında kazandığı penaltıyı Riad Bajic ile gole çevirdi ve 1-0 öne geçti. Adana Demirspor ise eşitliği getiren golü 84. dakikada Badou Ndiaye ile buldu.

AA-20230120-30047780-30047777-ADANA_DEMIRSPOR_BITEXEN_GIRESUNSPOR (Large)

Giresunspor'da Alexis Perez, 18. dakikada gördüğü direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Adana Demirspor'da ise Yusuf Sarı, 90+10. dakikada ikinci sarıdan gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

AA-20230120-30047780-30047775-ADANA_DEMIRSPOR_BITEXEN_GIRESUNSPOR (Large)

Bu skorun ardından son 3 maçında 2. kez puan kaybı yaşayan Adana Demirspor, 34 puanla 3. sırada yer aldı. 4 maçtır kazanamayan Giresunspor ise 21 puanla 11. sırada yer buldu.

AA-20230120-30047981-30047979-ADANA_DEMIRSPOR_BITEXEN_GIRESUNSPOR (Large)

Adana Demirspor, gelecek hafta Demir Grup Sivasspor deplasmanına çıkacak. Giresunspor ise Galatasaray'ı ağırlayacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şampiyonluk oranları değişti! Bu sezon bir ilk...Şampiyonluk oranları değişti! Bu sezon bir ilk...
Fenerbahçe'de can sıkan Arda Güler gelişmesi!Fenerbahçe'de can sıkan Arda Güler gelişmesi!
Balotelli ile anlaştılar!Balotelli ile anlaştılar!
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Adana Demirspor Giresunspor spor spor toto spor tot süper li spor to maçın

En Çok Okunan Haberler

Emeklilere %30'dan düşük zam iddiasına SGK'dan açıklama

Emeklilere %30'dan düşük zam iddiasına SGK'dan açıklama

Dünya liderlerine seslenirken "Putin öldü" iddiası!

Dünya liderlerine seslenirken "Putin öldü" iddiası!

Caner Erkin'in yeni rotası belli oluyor

Caner Erkin'in yeni rotası belli oluyor

Fenerbahçe'den gece yarısı Aboubakar açıklaması!

Fenerbahçe'den gece yarısı Aboubakar açıklaması!

Memphis Depay transferi resmen açıklandı!

Memphis Depay transferi resmen açıklandı!

Galatasaraylıları mest etmişti! Fenerbahçe'ye geliyor...

Galatasaraylıları mest etmişti! Fenerbahçe'ye geliyor...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Flaş fırsat: Puma ayakkabıda 500 TL indirim!

Flaş fırsat: Puma ayakkabıda 500 TL indirim!

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.