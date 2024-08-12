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Süper Lig'de şampiyon şimdiden belli oldu! Düşecekleri bile açıkladılar... Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
12.08.2024 14:54
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Süper Lig'de yeni sezon resmen başlarken ilk haftanın sonuna yaklaşılırken ünlü futbol veri sitesi Euro Club Index ilk şampiyonluk tahminini gerçekleştirdi. İşte detaylar...

Süper Lig'de şampiyon şimdiden belli oldu! Düşecekleri bile açıkladılar... Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor...

Trendyol Süper Lig'de heyecan resmen başlarken ilk haftada neredeyse sona gelindi. 4 büyüklerden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kazanırken Trabzonspor sezona 1 puanla merhaba dedi.

Ünlü futbol veri sitesi Euro Club Index Süper Lig için ilk şampiyonluk tahminini gerçekleştirdi.

KÜME DÜŞECEK TAKIMLAR...

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Elde ettiği veriler dahilinde şampiyonluk tahminlerini her hafta güncelleyen site, Gaziantep FK'nin 29 puanla sezonu son sırada tamamlayacağını tahmin etti.

Küme düşecek ikinci takımın ise 34 puanla Adana Demirspor olacağı öngörüldü.

Sitenin yaptığı tahmine göre ise küme düşecek üçüncü takım, 34 puanla Süper Lig'e geri dönen Göztepe.

Küme düşecek son takımın ise 32 puanla Bodrum FK olacağı tahmin edildi.

İŞTE ŞAMPİYONLUK TAHMİNİ

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Sitenin tahminine göre Süper Lig'i ilk 5 sırada tamamlayacak olan takımlar şu şekilde:

5- Başakşehir: 66 puan (Şampiyonluk ihtimali yüzde 1)
4- Trabzonspor: 66 puan (Şampiyonluk ihtimali yüzde 1.1)
3- Beşiktaş: 76 puan (Şampiyonluk ihtimali yüzde 6.3)
2- Galatasaray: 91 puan (Şampiyonluk ihtimali yüzde 39.9)
1- Fenerbahçe: 93 puan (Şampiyonluk ihtimali yüzde 51.5)

Fenerbahçe, sitenin yaptığı tahmine göre Süper Lig'i şampiyon bitirecek.

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