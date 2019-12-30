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  4. Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 30.12.2019 13:49 | Son Güncelleme

İddaa risk yönetimi, Süper Lig'in şampiyonluk oranlarını güncelledi. Şampiyonluğun mutlak favorisi olarak Fenerbahçe gösterildi.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti

Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi. İddaa risk yönetimi, 2.80'lik oranla Fenerbahçe'yi şampiyonluğun en büyük favorisi olarak gösterdi.

İşte şampiyonluk oranları:

Fenerbahçe: 2.80
Sivasspor: 4.50
Beşiktaş: 4.50
Galatasaray: 7.50
Trabzonspor: 7.50
Başakşehir: 7.50

Bir önceki şampiyonluk oranları ise şu şekildeydi:

Fenerbahçe: 2.70
Beşiktaş: 4.50
Sivasspor: 4.50
Galatasaray: 6.50
Trabzonspor: 8.00
Başakşehir: 8.00

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süper lig Beşiktaş Fenerbahçe Trabzonspor Galatasaray

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