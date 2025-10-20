SPOR

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Dev kulübün oranı tam 2.5 kat arttı... Görenler inanamadı

Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk yarışı sürüyor. Haftayı galibiyetle kapatan Galatasaray liderliğini güçlendirirken, Fenerbahçe takibini sürdürdü. Trabzonspor aldığı kritik galibiyetle yarışta iddiasını artırırken, Beşiktaş evinde yaşadığı sürpriz yenilgiyle zirve yolunda büyük yara aldı. Dört büyüklerin ardından ise Göztepe performansıyla dikkat çekmeye devam ediyor. İşte detaylar...

Berker İşleyen

Trendyol Süper Lig’de haftanın maçlarının büyük oranda tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranları güncellendi. Zirvede yer alan Galatasaray, deplasmanda Başakşehir’i mağlup ederek hem puan farkını hem de oranını artırdı.

GALATASARAY 1.24'E DÜŞTÜ

Süper Lig de şampiyonluk oranları güncellendi! Dev kulübün oranı tam 2.5 kat arttı... Görenler inanamadı 1

Sezona fırtına gibi başlayan sarı-kırmızılı ekip, 1.28 olan şampiyonluk oranını 1.24’e düşürerek zirvedeki konumunu daha da sağlamlaştırdı. En yakın takipçisi Fenerbahçe ise Kadıköy’de Fatih Karagümrük’ü 2-1 mağlup etmesine rağmen oranını yalnızca 3.15’ten 3.10’a çekebildi.

Haftanın kazananlarından biri de Trabzonspor oldu. Çaykur Rizespor karşısında aldığı galibiyetle moral depolayan bordo-mavililerin şampiyonluk oranı 11’den 9.4’e geriledi.

BEŞİKTAŞ'IN ORANI UÇTU

Süper Lig de şampiyonluk oranları güncellendi! Dev kulübün oranı tam 2.5 kat arttı... Görenler inanamadı 2

Beşiktaş cephesinde ise tablo tam tersi. Gençlerbirliği’ne son dakikalarda yenilen siyah-beyazlılar, büyük bir düşüş yaşadı ve şampiyonluk oranı 18’den 45’e fırladı.

“Dört büyükler”in ardından sürpriz bir isim de listede dikkat çekiyor. İzmir temsilcisi Göztepe, istikrarlı performansını sürdürürken oranı 90 olarak açıklandı.

Süper Lig’de yarış kızışırken, oranlar da takımların form grafiğine paralel biçimde hareket etmeye devam ediyor.

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Trabzonspor son dakika beşiktaş fenerbahçe galatasaray oran
