Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Dev kulübün oranı tam 2.5 kat arttı... Görenler inanamadı

Trendyol Süper Lig’de haftanın maçlarının büyük oranda tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranları güncellendi. Zirvede yer alan Galatasaray, deplasmanda Başakşehir’i mağlup ederek hem puan farkını hem de oranını artırdı.

GALATASARAY 1.24'E DÜŞTÜ

Sezona fırtına gibi başlayan sarı-kırmızılı ekip, 1.28 olan şampiyonluk oranını 1.24’e düşürerek zirvedeki konumunu daha da sağlamlaştırdı. En yakın takipçisi Fenerbahçe ise Kadıköy’de Fatih Karagümrük’ü 2-1 mağlup etmesine rağmen oranını yalnızca 3.15’ten 3.10’a çekebildi.

Haftanın kazananlarından biri de Trabzonspor oldu. Çaykur Rizespor karşısında aldığı galibiyetle moral depolayan bordo-mavililerin şampiyonluk oranı 11’den 9.4’e geriledi.

BEŞİKTAŞ'IN ORANI UÇTU

Beşiktaş cephesinde ise tablo tam tersi. Gençlerbirliği’ne son dakikalarda yenilen siyah-beyazlılar, büyük bir düşüş yaşadı ve şampiyonluk oranı 18’den 45’e fırladı.

“Dört büyükler”in ardından sürpriz bir isim de listede dikkat çekiyor. İzmir temsilcisi Göztepe, istikrarlı performansını sürdürürken oranı 90 olarak açıklandı.

Süper Lig’de yarış kızışırken, oranlar da takımların form grafiğine paralel biçimde hareket etmeye devam ediyor.