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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe bu sezon bir ilki yaşadı...

25.01.2023 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti. Bu sezon başından beri tek başına favori gösterilen Fenerbahçe, koltuğunu Galatasaray ile paylaşmıştı. Yeni oranlarda ise tek favori Galatasaray oldu.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe bu sezon bir ilki yaşadı...

Süper Lig'de İddaa Risk Yönetim Merkezi tarafından şampiyonluk oranları güncellendi. Sezon başından beri tek başına favori gösterilen Fenerbahçe ilk kez koltuğu rakibine kaptırdı.

GALATASARAY KOLTUĞU KAPTI

Geçtiğimiz hafta Galatasaray ile Fenerbahçe'nin oranı 1.90 olarak açıklanmıştı. Bu gelişmeyle birlikte 20 haftanın ardından Fenerbahçe ilk kez tek favoriden çıkmış olmuştu.

Yeni açıklanan oranlarda Galatasaray tek başına liderliğe oturdu.

• Galatasaray - 1.80

• Fenerbahçe - 2.00

Beşiktaş - 8.00

• Trabzonspor - 13.00

• Başakşehir - 15.00

• Adana Demirspor - 60.00


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