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Süper Lig'de yayın gelirleri açıklandı! En büyük pay Galatasaray'ın oldu... Sarı-Kırmızılılar'da kasa doldu taştı

Süper Lig'in yayın gelirleri açıklandı. Süper Lig’de 2024-25 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, yayın geliri paylaşımında da 595,5 milyon lirayla en büyük payın sahibi oldu. İşte detaylar...

Süper Lig'de yayın gelirleri açıklandı! En büyük pay Galatasaray'ın oldu... Sarı-Kırmızılılar'da kasa doldu taştı
Berker İşleyen

Sarı-kırmızılı kulüp, lige katılım bedeli olarak 95,6 milyon lira ve sezon performansıyla (30 galibiyet, 5 beraberlik) 214,5 milyon lirayı kasasına koydu.

GALATASARAY'A DEV GELİR

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Bu sezon 25. kez mutlu sona ulaşan Cimbom, geçmişteki 24 şampiyonluğun karşılığı olarak 190,5 milyon lira elde ederken bu sezonki birinciliği sebebiyle de 94,9 milyon lira kazandı.

Galatasaray’ın toplam 595,5 milyon liralık geliri, döviz kurunun sezonluk ortalamasına göre 17,1 milyon dolara tekabül ediyor.

3 BÜYÜKLERDEN SONRA EN FAZLA KAZANAN SAMSUNSPOR

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Süper Lig 2’ncisi Fenerbahçe, elde ettiği 513,8 milyon lirayla (14,7 milyon dolar) gelir dağılımında da aynı basamakta kendisine yer buldu.

Lig 3’üncülüğünü kıl payı Samsunspor’a kaptıran Beşiktaş, geçmişte kazandığı şampiyonlukların etkisiyle 409,1 milyon liralık (11,7 milyon dolar) gelire ulaştı ve klasmanda 3’üncü sıraya yerleşti.

Gösterdiği performansla dikkati çeken Samsunspor ise 301 milyon lirayla (8,6 milyon dolar), İstanbul’un üç büyük kulübünden sonra en fazla gelire ulaşan ekip oldu.

Sezonu 7’nci sırada tamamlayan Trabzonspor, şampiyonluk sayısı faktörüyle 276,5 milyon lirayı (8 milyon dolar) hanesine yazdırdı ve yayın geliri sıralamasında 5’incilikle yetindi.

TOPLAM GELİR 4,9 MİLYAR LİRA (140,6 MİLYON DOLAR)

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Süper Lig’deki 19 takım, toplam 4,9 milyar liralık yayın geliri elde etti. Döviz kurunun sezon ortalaması baz alındığında (1 dolar = 34,86 lira), kulüplerin döviz cinsinden kazancı 140,6 milyon dolar olarak şekillendi.

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Süper Lig son dakika galatasaray gelir yayın
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