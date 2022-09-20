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Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ye gönderildi!

20.09.2022 20:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ye gönderildi. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor da sevk edilen kulüpler arasında yer aldı.

Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ye gönderildi!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 6 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, kurulun Galatasaray'ı saha olayları ve talimatlara aykırı hareket, Fenerbahçe'yi çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları, Beşiktaş ve Demir Grup Sivasspor'u çirkin ve kötü tezahürat, Trabzonspor ve Adana Demirspor'u ise saha olayları nedeniyle disipline gönderdiği belirtildi.

Öte yandan Medipol Başakşehir'den Mahmut Tekdemir ile Fraport TAV Antalyaspor futbolcuları Soner Aydoğdu ile Shoya Nakajima'nın kural dışı hareketleri gerekçesiyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi.

Ayrıca HangiKredi Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar'ın sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle tedbirli olarak disipline gönderildiği aktarıldı.

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Spor Toto Süper Lig Süper Lig PFDK
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