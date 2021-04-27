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Süper Lig devinden Gervinho bombası

27.04.2021 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezonun planlamasına erkenden başlayan ve şampiyonluk kadrosu kurmaya çalışan Trabzonspor büyük oynuyor...

Süper Lig devinden Gervinho bombası

İlk olarak Roma'nın sağ beki Bruno Peres ile el sıkışan Bordo-Mavililer, Kasımpaşa ile sözleşmesi bitecek olan Fode Koita'yla da anlaştı. Bir sürpriz yaşanmaması halinde iki ismin de Haziran ayında resmi sözleşmelere imza atması bekleniyor.

CORNELİUS OPSİYONU

Peres transferiyle İtalya pazarına giren Fırtına, hız kesmeden Çizme'de görüşmelerini sürdürüyor. Cornelius konusunda ciddi adımlar atan Trabzonspor Yönetimi, 28 yaşındaki Danimarkalı santforu iknaya yakın. Esas problem ise bonservis detayı. Öyle ki Atalanta'nın Parma'ya kiraladığı Cornelius'un 7 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu var. Ancak Parma küme düşüyor.

İKİ KULÜPLE GÖRÜŞÜYOR

Serie A'da kalması mucize olan Parma'nın 7 milyon Euro'yu bulması zor gözüküyor. Bordo-Mavililer gelişmeleri yakından takip ederken, eğer Parma opsiyonu kullanırsa, Cornelius oradan kiralanacak çünkü oyuncu alt ligde oynamak istemiyor. Diğer ihtimalde ise Atalanta kulübüyle temaslar sıklaştırılacak. Vitor Hugo transferindeki gibi uzun vadeli bir ödeme planıyla bonservis alınacak.

YEŞİL IŞIK YAKTI

Fırtına'nın İtalya'daki büyük hedefi ise Gervinho... Çizme basınına göre Fildişili yıldız sezon bitiminden Parma'dan ayrılıyor. Bordo-Mavililer, her iki kanadın yanı sıra forvette de görev yapabilen 33 yaşındaki oyuncuyla temas kurdu. Gervinho gelmeye sıcak baktı. Serie A'da çıktığı 23 maçta 5 gol, 1 asistlik performans gösteren Gervinho'nun transferiyle yönetim bombayı patlatmak istiyor.


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transfer Trabzonspor
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