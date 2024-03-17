Süper Lig devine Melisa Aslı Pamuk engeli! Yusuf Yazıcı'nın transferine karşı çıktı

Lille ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Yusuf Yazıcı'nın Galatasaray ile prensip anlaşmasına vardığı iddia ediliyordu. Yusuf Yazıcı cephesinden gelen son haberler Galatasaray'da keyifleri kaçırdı.

NAPOLI DEVREDEYDİ

Corriere dello Sport'a göre Napoli, Yusuf Yazıcı için devreye girdi. Galatasaray ile anlaşan Yusuf Yazıcı'nın Napoli'nin ilgisi nedeniyle kafası karıştı. Avrupa'nın birçok takımının da ilgilenmeye başlaması Yusuf Yazıcı'nın fikrini değiştirdi.

SEVGİLİSİ TÜRKİYE'Yİ İSTEMİYOR

Melisa Aslı Pamuk'un Yusuf Yazıcı'ya İtalya'da yaşamak istediği için baskı yaptığı öğrenildi. Bu sebeple yıldız oyuncunun tercihini etkilediği ve Galatasaray transferinin yattığı aktarıldı.





