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Süper Lig ekibi Antalyaspor'da Başkan Aziz Çetin istifa etti, yeni başkan Sabri Gülel oldu!

14.03.2023 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Akdeniz ekibinde 31 Mayıs 2021'den bu yana başkanlık görevini yürüten Aziz Çetin görevinden istifa etti. Yönetim kurulu toplantısının ardından başkanlık görevine Sabri Gülel'in getirildiği açıklandı. İşte detaylar...

Süper Lig ekibi Antalyaspor'da Başkan Aziz Çetin istifa etti, yeni başkan Sabri Gülel oldu!

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da başkan Aziz Çetin, görevinden istifa etti. Antalyaspor yönetimi, yaptığı toplantı sonrası yeni başkanı belirledi.

"BU BİR BAYRAK YARIŞI..."

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Başkan Aziz Çetin, yönetim kurulu toplantısına istifa etme niyetiyle girdiğini ifade ederken, "Bu bir bayrak yarışı. Değişim zamanının geldiğini düşünüyorum. Hem Antalyaspor A.Ş hem de Antalyaspor Derneği başkanıydım. Ancak gördüm ki bazı projelerin yapılabilmesi için derneğe daha fazla zaman ayırmam gerekiyor. O yüzden kulüp başkanlığından istifa edeceğim. Dernekteki görevimi bu şartlarda daha iyi yerine getireceğim. Kulüp başkanlığına gelecek olan kişi de zaten yabancı değil, aramızdan bir arkadaşımız olacak" ifadelerini kullandı.

OY BİRLİĞİ İLE SABRİ GÜLEL BAŞKAN

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Öte yandan Yönetim kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada başkanlık görevine Sabri Gülel'in getirildiği duyuruldu. Kırmızı-beyazlı kulüpten, "Antalyaspor A.Ş'nin bugün gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında; 31 Mayıs 2021 tarihinden itibaren başkanlık görevini yürüten Sn. Av. Aziz Çetin'in görevi bırakma kararı almasından sonra başkanlık görevine Sn. Sabri Gülel'in getirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Sn. Av. Aziz Çetin Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı olarak görevine devam edecektir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız" açıklaması yapıldı.

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