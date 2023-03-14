Süper Lig ekibi Antalyaspor'da Başkan Aziz Çetin istifa etti, yeni başkan Sabri Gülel oldu!

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da başkan Aziz Çetin, görevinden istifa etti. Antalyaspor yönetimi, yaptığı toplantı sonrası yeni başkanı belirledi.

"BU BİR BAYRAK YARIŞI..."

Başkan Aziz Çetin, yönetim kurulu toplantısına istifa etme niyetiyle girdiğini ifade ederken, "Bu bir bayrak yarışı. Değişim zamanının geldiğini düşünüyorum. Hem Antalyaspor A.Ş hem de Antalyaspor Derneği başkanıydım. Ancak gördüm ki bazı projelerin yapılabilmesi için derneğe daha fazla zaman ayırmam gerekiyor. O yüzden kulüp başkanlığından istifa edeceğim. Dernekteki görevimi bu şartlarda daha iyi yerine getireceğim. Kulüp başkanlığına gelecek olan kişi de zaten yabancı değil, aramızdan bir arkadaşımız olacak" ifadelerini kullandı.

OY BİRLİĞİ İLE SABRİ GÜLEL BAŞKAN

Öte yandan Yönetim kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada başkanlık görevine Sabri Gülel'in getirildiği duyuruldu. Kırmızı-beyazlı kulüpten, "Antalyaspor A.Ş'nin bugün gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında; 31 Mayıs 2021 tarihinden itibaren başkanlık görevini yürüten Sn. Av. Aziz Çetin'in görevi bırakma kararı almasından sonra başkanlık görevine Sn. Sabri Gülel'in getirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Sn. Av. Aziz Çetin Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı olarak görevine devam edecektir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız" açıklaması yapıldı.



