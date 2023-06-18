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Süper Lig ekibinden sürpriz hamle! İki eski Beşiktaşlı hoca ile görüşme yapıldı...

18.06.2023 23:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de sezonun sona ermesinin ardından gözler transfere ve yapılacak olan hamlelere çevrildi. Bitime kısa bir süre kala teknik direktör Andrea Pirlo ile yollarını ayıran Karagümrük'te yeni teknik direktörün kim olacağı merak ediliyordu. Farklı hoca tercihleriyle dikkat çeken İstanbul ekibinde gündeme tanıdık bir isim geldi. İşte detaylar...

Spor Toto Süper Lig'de topladığı 51 puanla sezonu 7. sırada tamamlayan Fatih Karagümrük'te bitime 3 maç kala teknik direktör Andrea Pirlo ile yollar ayrılmıştı. İtalyan çalıştırıcı sonrasında takımın başına kimin geçeceği merakla beklenirken, gündeme sürpriz bir iddia atıldı.

BILIC'LE TEMASA GEÇİLDİ

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Fanatik'in haberine göre önümüzdeki sezon takımı ünlü bir isme emanet etmek isteyen başkan Süleyman Hurma, Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic'le bir görüşme gerçekleştirdi.

PLASE: GUTI

guti

Hurma; Slaven Bilic'in yanı sıra Beşiktaş'ın eski yardımcı antrenörlerinden Guti Hernandez'le de bir görüşme yaptı.

DEĞERLENDİRME YAPILACAK

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Karagümrük'ün iki hocaya da tüm şartlarını sorduğu ve buna göre bir değerlendirme yapacağı kaydedildi.

İstanbul ekibinin yeni teknik direktörünün önümüzeki hafta belli olmasının beklendiği aktarıldı.


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