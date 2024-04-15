Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da da forma giymiş olan eski futbolcu Joseph Boum hayatını kaybetti

Türkiye’de bir dönem Mersin İdman Yurdu ve Antalyaspor kulüplerinde forma giyen Joseph Boum hayatını kaybetti.

Kamerunlu futbolcu Joseph Boum’un hayatını kaybettiği açıklandı. Boum, Türkiye’de Mersin İdman Yurdu ve Antalyaspor formaları giymişti. Boum’un vefatının ardından Antalyaspor sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak şu ifadelere yer verdi:

"Eski futbolcumuz Joseph Boum’un hayatını kaybettiği haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Joseph Boum’a Allah’tan rahmet; kederli ailesi, sevenleri ve camiamıza başsağlığı dileriz."





