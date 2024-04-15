SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Antalyaspor
  4. Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da da forma giymiş olan eski futbolcu Joseph Boum hayatını kaybetti

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da da forma giymiş olan eski futbolcu Joseph Boum hayatını kaybetti

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
15.04.2024 22:14
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da da forma giyen Joseph Boum'un hayatını kaybettiğini açıklandı. İşte detaylar...

Türkiye’de bir dönem Mersin İdman Yurdu ve Antalyaspor kulüplerinde forma giyen Joseph Boum hayatını kaybetti.

Kamerunlu futbolcu Joseph Boum’un hayatını kaybettiği açıklandı. Boum, Türkiye’de Mersin İdman Yurdu ve Antalyaspor formaları giymişti. Boum’un vefatının ardından Antalyaspor sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak şu ifadelere yer verdi:

"Eski futbolcumuz Joseph Boum’un hayatını kaybettiği haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Joseph Boum’a Allah’tan rahmet; kederli ailesi, sevenleri ve camiamıza başsağlığı dileriz."

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bunu sadece 3 isim başarmıştı! Okan Buruk tarih yazdıBunu sadece 3 isim başarmıştı! Okan Buruk tarih yazdı
Aslan kazandı, liderlik koltuğunu geri aldı!Aslan kazandı, liderlik koltuğunu geri aldı!
Alanya'da Galatasaray bir ilki yaşadı!Alanya'da Galatasaray bir ilki yaşadı!
Anahtar Kelimeler:
Antalyaspor Süper Lig paylaşım de formaları süper li ekipleri
En Çok Okunan Haberler
İsrail Savaş Kabinesi'nden dünyayı endişelendiren İran kararı! "Acı verici misilleme"

İsrail Savaş Kabinesi'nden dünyayı endişelendiren İran kararı! "Acı verici misilleme"

Devlet Bahçeli davet etti! Saffet Sancaklı geçtiğimiz aylarda istifa ettiği MHP'ye geri döndü

Devlet Bahçeli davet etti! Saffet Sancaklı geçtiğimiz aylarda istifa ettiği MHP'ye geri döndü

Aslan kazandı, liderlik koltuğunu geri aldı!

Aslan kazandı, liderlik koltuğunu geri aldı!

Süper Lig'de oynamıştı! Hayatını kaybetti...

Süper Lig'de oynamıştı! Hayatını kaybetti...

Maça saatler kala Wanda Nara'da paylaşım! Kimse neler olduğunu anlamadı

Maça saatler kala Wanda Nara'da paylaşım! Kimse neler olduğunu anlamadı

Beşiktaş Santos'a ödenen parayı paylaştı, suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı!

Beşiktaş Santos'a ödenen parayı paylaştı, suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Her adımda rahatlık ve tarz! Ünlü markaların ayakkabıları indirimde

Her adımda rahatlık ve tarz! Ünlü markaların ayakkabıları indirimde

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Columbia'nın en sevilen ayakkabısı kısa süreliğine indirimde, kaçırmayın

Columbia'nın en sevilen ayakkabısı kısa süreliğine indirimde, kaçırmayın

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.