SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Kasımpaşa
  4. Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da Fuat Çapa dönemi

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da Fuat Çapa dönemi

KASIMPAŞA HABERLERİ  | 05.02.2020 15:23 | Son Güncelleme

Kasımpaşa, Teknik Direktör Fuat Çapa ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da Fuat Çapa dönemi

Kasımpaşa, Tayfur Havutçu’dan boşalan teknik direktörlük görevi için Fuat Çapa ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

AW927895_02

"FUAT ÇAPA'YA BAŞARILAR DİLERİZ"

Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kasımpaşamızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Fuat Çapa ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır. Kasımpaşamıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Teknik Direktörümüz Fuat Çapa'ya çalışmalarında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

51 yaşındaki teknik adam, 2010-2011 sezonunda da Kasımpaşa’da teknik direktörlük görevinde bulunmuştu. Fuat Çapa en son Eskişehirspor'u çalıştırmıştı.

(İHA)

AW927895_03

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
En güzel Galatasaray sözleriEn güzel Galatasaray sözleri
PARTNER Fenomen gelin adayı Hanife'nin son fotoğrafları olay yarattı! Fenomen gelin adayı Hanife'nin son fotoğrafları olay yarattı!
Paşa, Fuat Çapa ile anlaştıPaşa, Fuat Çapa ile anlaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Kasımpaşa fuat capa tayfur havutçu

En Çok Okunan Haberler

Yataktan paylaştı olay oldu

Yataktan paylaştı olay oldu

Koronavirüs salgını yayılıyor: Evde ölmeyi tercih ederiz

Koronavirüs salgını yayılıyor: Evde ölmeyi tercih ederiz

John Obi Mikel'in gözyaşları

John Obi Mikel'in gözyaşları

İşte Falcao'nun son durumu

İşte Falcao'nun son durumu

Arda Turan Barcelona'ya dönüyor!

Arda Turan Barcelona'ya dönüyor!

Beşiktaş'ta şoke eden kriz

Beşiktaş'ta şoke eden kriz

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Quaresma'dan tepki çeken hareket

Quaresma'dan tepki çeken hareket

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Kasımpaşa'da transfer sıkıntısı

Kasımpaşa'da transfer sıkıntısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da Fuat Çapa dönemi

Ünlü teknik direktör resmen açıklandı

Kasımpaşa, Fuat Çapa ile anlaştı

Paşa, Fuat Çapa ile anlaştı

Kasımpaşa, Tunuslu futbolcu Yassine Meriah'ı kiraladı

Kasımpaşa'dan flaş transfer!

PFDK'dan Hajradinovic'e 3 maç ceza

PFDK'dan o isme 3 maç ceza

Kasımpaşa Oussama Haddadi'yi transfer etti

Kasımpaşa'dan sürpriz bir transfer daha!

Dünyada biten ara transferler (2019-2020 sezonu)

Anıl Koç, Kasımpaşa'da!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.