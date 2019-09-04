Süper Lig'in en değerli takımı G.Saray

Birinci transfer ve tescil döneminin sona ermesinin ardından Süper Lig'de 2019-2020 sezonunda mücadele edecek 18 takım arasında en pahalı ekip Galatasaray olurken, en değerli oyuncular sıralamasının zirvesinde de sarı-kırmızılı ekibin Fildişi Sahilli futbolcusu Jean Michael Seri yer aldı.

Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, Süper Lig'de yer alan takımların kadro değeri sıralamasında, geçen sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, 136,40 milyon avro kadro değeriyle ilk sırada kendine yer buldu.

Sarı-kırmızılı takımın ardından, 84,45 milyon avro kadro değeriyle Beşiktaş ikinci sırada, 83,38 milyon avroyla Fenerbahçe üçüncü sırada ve 63,90 milyon avroyla değeriyle Trabzonspor dördüncü sıraya yerleşti.

Ligin piyasa değeri en düşük ekibi ise 7,75 milyon avro takım değeriyle MKE Ankaragücü olarak gösterildi Süper Lig'de yer alan 18 takımın toplam kadro değeri ise 676,59 milyon avro olarak ifade edildi.

EN DEĞERLİ OYUNCU LİSTESİ

Transfermarkt'ın değerlendirmesinde, Süper Lig'de bu sezon forma giyecek oyuncular arasında en değerli isim, 25 milyon avroyla Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Jean Michael Seri oldu.