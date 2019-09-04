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Süper Lig'in en değerli takımı G.Saray

GALATASARAY HABERLERİ  | 04.09.2019 11:21 | Son Güncelleme

Birinci transfer ve tescil döneminin sona ermesinin ardından Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre 2019-2020 sezonunda Süper Lig'in en pahalı kadrosu son şampiyon Galatasaray'da.

Süper Lig'in en değerli takımı G.Saray

Birinci transfer ve tescil döneminin sona ermesinin ardından Süper Lig'de 2019-2020 sezonunda mücadele edecek 18 takım arasında en pahalı ekip Galatasaray olurken, en değerli oyuncular sıralamasının zirvesinde de sarı-kırmızılı ekibin Fildişi Sahilli futbolcusu Jean Michael Seri yer aldı.

Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, Süper Lig'de yer alan takımların kadro değeri sıralamasında, geçen sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, 136,40 milyon avro kadro değeriyle ilk sırada kendine yer buldu.

Sarı-kırmızılı takımın ardından, 84,45 milyon avro kadro değeriyle Beşiktaş ikinci sırada, 83,38 milyon avroyla Fenerbahçe üçüncü sırada ve 63,90 milyon avroyla değeriyle Trabzonspor dördüncü sıraya yerleşti.

Ligin piyasa değeri en düşük ekibi ise 7,75 milyon avro takım değeriyle MKE Ankaragücü olarak gösterildi Süper Lig'de yer alan 18 takımın toplam kadro değeri ise 676,59 milyon avro olarak ifade edildi.

EN DEĞERLİ OYUNCU LİSTESİ

Transfermarkt'ın değerlendirmesinde, Süper Lig'de bu sezon forma giyecek oyuncular arasında en değerli isim, 25 milyon avroyla Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Jean Michael Seri oldu.

Ligin piyasa değeri en yüksek futbolcusu olarak gösterilen Seri'yi, 23 milyon avro değerle takım arkadaşı Fransız ön libero Steven Nzonzi takip etti.

EN DEĞERLİ 15 FUTBOLCU

Ligde ter dökecek en değerli 15 oyuncu listesinde, Galatasaray'dan 5 oyuncu yer aldı. Bu listede, Fenerbahçe'den 4, Beşiktaş'tan 3, Trabzonspor'dan 2 ve Medipol Başakşehir'den 1 futbolcu bulundu.

SÜPER LİG'DEKİ EN DEĞERLİ TÜRK FUTBOLCU

Söz konusu internet sitesinin verilerine göre Süper Lig'de en değerli oyuncu 15 milyon avro değeriyle Trabzonspor'un 20 yaşındaki futbolcusu Abdülkadir Ömür oldu. Bu oyuncuyu 7 milyon avroyla Medipol Başakşehir'den İrfan Can Kahveci ve 5,5 milyon avro değeriyle Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz takip etti.

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