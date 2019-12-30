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  4. Süper Lig'in eski kalecilerinden İbrahim Hasançebi, hastanede dehşet saçtı

Süper Lig'in eski kalecilerinden İbrahim Hasançebi, hastanede dehşet saçtı

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | Son Güncelleme

Hastalanan oğlunu özel hastaneye getiren Süper Lig'in eski kalecilerinden İbrahim Hasançebi, hastane çalışanlarının ücret bilgilendirmesi yaptığı sırada deliye döndü. 'Bana paradan bahsetme, oğlumu iyileştir' diyerek hastane çalışanlarına saldıran Hasan Çebi, kendisini sakinleştirmek isteyen doktoru da darp etti. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavga ise hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz cuma günü saat 16.30 sıralarında Beylikdüzü’nde bulunan özel bir hastanede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir dönem Süper Lig'de yer alan Kayserispor, Karabükspor ve Eskişehirspor'un formalarını giyen İbrahim Hasançebi, yolda fenalaşan oğlunun özel bir hastaneye götürüldüğü bilgisini aldı. Panik halinde hastaneye gelen baba Hasançebi, oğlunun ciddi bir durumunun olmadığını öğrendi.

'BANA PARADAN BAHSETME, OĞLUMU İYİLEŞTİR' DİYEREK HASTANE ÇALIŞANLARINA SALDIRDI

Hasta kayıt işleri için vezneye yöneldiği esnada hastane veznesinde görevli kadın çalışanlar, Hasançebi’ye tedaviye devam edilebilmesi için hastanede yapılan işlemlerin ücretli olduğunu ve bu konuda bilgisi olup olmadığını sordu.

Bu bilgilendirmeye sinirlenen eski kaleci Hasançebi, danışmadaki çalışanlara tartışarak "Bana paradan bahsetme, evladımı iyileştir" diyerek tepki gösterdi. Bu sırada vezne önünde bulunan butonu kaldırıp kadın çalışanlara vurmaya çalışan öfkeli baba ortalığı birbirine kattı.

MÜDAHALE ETMEK İSTEYEN DOKTORU DARP ETTİ

Bu yaşananları gören nöbetçi acil servis doktoru Kemal T. babayı sakinleştirmek için yanına geldiği esnada yumrukların hedefi oldu. Sinirden gözü dönen Hasançebi, acil servis doktoruna saldırarak darp etti.

KAYSERİSPOR, KARABÜKSPOR VE ESKİŞEHİRSPOR'DA FORMA GİYDİ

Hastane çalışanları araya girerek doktoru Hasançebi’nin elinden kurtarmaya çalıştı. Hasançebi bu sırada hakaret ve tehditlerine devam etti. Hastane çalışanları polis ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri olay yerine gelerek saldırganı sakinleştirdi. Doktor ve hastane çalışanları Hasançebi’den şikayetçi olmadı.
İbrahim Hasançebi’nin uzun süre Süper Lig takımları Kayserispor, Karabükspor ve Eskişehirspor gibi takımların formalarını giydiği öğrenildi.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Eski kalecinin ortalığı savaş alanına çevirdiği o anlar kamerada
Yolda fenalaşan oğlunun getirildiği hastanede deliye dönerek ortalığı savaş alanına çevirdiği o anlar hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şahsın hastane çalışanlarıyla tartışarak, bankoda bulunan cihazı atma girişiminde olduğu ve çalışanın elindeki kağıtlara vurduğu, sonrasında ise müdahale eden doktora saldırarak tehditler savurduğu görülüyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İbrahim Hasançebi Süper Lig Kayserispor Karabükspor Eskişehirspor

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