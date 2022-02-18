Süper Lig'in eski yıldızı Eto'o'nun gayrimeşru çocuğu ortaya çıktı

Kamerunlu futbolcu Samuel Eto'o'nun başı açılan bir babalık davasıyla dertte. Emekli yıldız futbolcunun, 22 yaşındaki bir kadının biyolojik babası olduğu açıklandı. Eto'o, 22 yaşındaki Erika Do Rosario Nieves'in babası olduğunu asla kabul etmezken Madrid'deki duruşmalara katılmadı.
İspanya'nın başkenti Madrid'de görülen davanın hukuki süreci 2018 yılında başladı. Erika Do Rosario Nieves'in annesi, Eto'o ile 1997'de Madrid'de bir gece kulübünde tanıştığını ifade ederken bu sırada futbolcu İspanyol başkenti yakınlarında bulunan Leganes için oynuyordu. Davada kadının hamile olduğunu Şubat 1998'de öğrendiği belirtildi.
Kadının, hamilelik sırasında Eto'o ile iletişim kurmaya çalıştığı ancak yıldız futbolcunun, telefon aramalarına veya e-postalarına cevap vermediği aktarıldı. Eto'o'nun, 1999'da Erika'yı doğuran anneyle tüm iletişimini kestiği iddia ediliyor
Dava, 2018'de Erika'nın eski forvet oyuncusunun kızı olduğuna dair ifadesini destekleyen biyolojik kanıtlar sunarak başlarken Eto'o'nun yargılamanın herhangi bir noktasında mahkemeyle görüşmediği ve karar sırasında hazır bulunmadığı söyleniyor.
İddiaları değerlendiren Mahkeme, Eto'o'nun genç kadına ayda toplam 1.400 Euro tutarında tazminat ödemesi gerektiğine karar verdi.
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