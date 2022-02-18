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Süper Lig'in eski yıldızı Eto'o'nun gayrimeşru çocuğu ortaya çıktı

18.02.2022 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kariyerinde Real Madrid, Barcelona ve Inter gibi takımlar olan Samuel Eto'o, futbolla ilgisi olmayan bir haberle gündeme geldi. Süper Lig'in eski yıldızı Eto'o'nun gayrimeşru bir çocuğu olduğu ortaya çıktı. Eto'o'nun 22 yaşındaki kızının annesi açtığı davayı kazandı.

Süper Lig'in eski yıldızı Eto'o'nun gayrimeşru çocuğu ortaya çıktı

Kamerunlu futbolcu Samuel Eto'o'nun başı açılan bir babalık davasıyla dertte. Emekli yıldız futbolcunun, 22 yaşındaki bir kadının biyolojik babası olduğu açıklandı. Eto'o, 22 yaşındaki Erika Do Rosario Nieves'in babası olduğunu asla kabul etmezken Madrid'deki duruşmalara katılmadı.

HAMİLE OLDUĞUNU 1998 YILINDA ÖĞRENDİ

İspanya'nın başkenti Madrid'de görülen davanın hukuki süreci 2018 yılında başladı. Erika Do Rosario Nieves'in annesi, Eto'o ile 1997'de Madrid'de bir gece kulübünde tanıştığını ifade ederken bu sırada futbolcu İspanyol başkenti yakınlarında bulunan Leganes için oynuyordu. Davada kadının hamile olduğunu Şubat 1998'de öğrendiği belirtildi.

'ETO'O İLETİŞİMİ KESTİ' İDDİASI

Kadının, hamilelik sırasında Eto'o ile iletişim kurmaya çalıştığı ancak yıldız futbolcunun, telefon aramalarına veya e-postalarına cevap vermediği aktarıldı. Eto'o'nun, 1999'da Erika'yı doğuran anneyle tüm iletişimini kestiği iddia ediliyor

Dava, 2018'de Erika'nın eski forvet oyuncusunun kızı olduğuna dair ifadesini destekleyen biyolojik kanıtlar sunarak başlarken Eto'o'nun yargılamanın herhangi bir noktasında mahkemeyle görüşmediği ve karar sırasında hazır bulunmadığı söyleniyor.

MAHKEME KARARINI VERDİ

İddiaları değerlendiren Mahkeme, Eto'o'nun genç kadına ayda toplam 1.400 Euro tutarında tazminat ödemesi gerektiğine karar verdi.


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