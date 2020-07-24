SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Çaykur Rizespor
  4. Süper Lig'in yengesi Irina Moroziuk, çıplak pozunu karpuz dilimiyle sansürledi

Süper Lig'in yengesi Irina Moroziuk, çıplak pozunu karpuz dilimiyle sansürledi

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 24.07.2020 16:54 | Son Güncelleme

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da forma giyen Mykola Moroziuk'un eşi Irina Moroziuk, sosyal medyada sınırları zorlayan paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Süper yenge son olarak çıplak pozunu karpuz dilimiyle sansürledi.

Süper Lig'in yengesi Irina Moroziuk, çıplak pozunu karpuz dilimiyle sansürledi

Antalya Kemer'de tatil yapan Moroziuk, paylaştığı çıplak pozla takipçilerinin büyük ilgisini çekerken, fotoğraftaki detay dikkatlerden kaçmadı.Moroziuk, çıplak olmasına karşın göğüslerini karpuz dilimleriyle kapattı. Bu poz, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

asfaf

KULÜP BAŞKANI OLMUŞTU

Daha önce de birçok kez çıplak pozlar yayınlayan Irina Moroziuk, sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanıyor.Irina Morziuk geçtiğimiz aylarda, Ukrayna'nın amatör küme takımlarında FC Lion takımının başkanı olmuştu.Moroziuk, Ukrayna'da ilk kadın başkan olurken konu ile ilgili yaptığı açıklamada "Aslan yavrularım, FC Lion'ın başkanı olmaktan onur duyuyorum. Büyük hedeflerimiz var.Lviv Futbol Federasyonu'nun bizi destekleyeceği ve resmi maçlara katılmaya devam etmemize izin vereceğimize inanıyorum. Birleşik, güçlü ve bağımsız bir Ukrayna için varız." ifadelerini kullanmıştı.

kulup-baskani-da-olan-super-lig-in-yengesi-718160_145_6_b

kulup-baskani-da-olan-super-lig-in-yengesi-718160_2553_2_b

kulup-baskani-da-olan-super-lig-in-yengesi-718160_5648_10_b

kulup-baskani-da-olan-super-lig-in-yengesi-718160_5960_12_b

kulup-baskani-da-olan-super-lig-in-yengesi-718160_7271_5_b

kulup-baskani-da-olan-super-lig-in-yengesi-718160_8559_3_b


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
18 yaşından küçük kızıyla yaşıyordu! Korkunç olay 18 yaşından küçük kızıyla yaşıyordu! Korkunç olay
Çaykur Rizespor'un teknik direktörü belli olduÇaykur Rizespor'un teknik direktörü belli oldu
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ayasofya'da tarihi gün! 86 yıl sonra ilk namaz

Ayasofya'da tarihi gün! 86 yıl sonra ilk namaz

Gerilim tırmandı: Karşılıklı kapatıyorlar!

Gerilim tırmandı: Karşılıklı kapatıyorlar!

Galatasaray'dan transfer teklifi

Galatasaray'dan transfer teklifi

Menajeri Süper Lig devini açıkladı

Menajeri Süper Lig devini açıkladı

Emre Belözoğlu ile Gökhan Gönül buluştu

Emre Belözoğlu ile Gökhan Gönül buluştu

Burak Yılmaz takım arkadaşlarıyla vedalaştı

Burak Yılmaz takım arkadaşlarıyla vedalaştı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Rizespor'dan tarihi geri dönüş!

Rizespor'dan tarihi geri dönüş!

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Süper Lig'in yengesi Irina Moroziuk, çıplak pozunu karpuz dilimiyle sansürledi

Süper Lig'in yengesi, çıplak pozunu ilginç bir yöntemle sansürledi

ÖZET | Çaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor maç sonucu: 3-0

Rizespor. Malatya karşısında şov yaptı!

Çaykur Rizespor son 2 hafta Mehmet Ali Karaca'ya emanet

Rizespor, son 2 hafta o isme emanet

Çaykur Rizespor'un yeni teknik direktörü Stjepan Tomas oldu

Çaykur Rizespor'un teknik direktörü belli oldu

Çaykur Rizespor'da Ünal Karaman istifa etti

Ünal Karaman istifa etti

ÖZET | Çaykur Rizespor - Kayserispor maç sonucu: 3-2

Rizespor'dan tarihi geri dönüş!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.