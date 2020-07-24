Süper Lig'in yengesi Irina Moroziuk, çıplak pozunu karpuz dilimiyle sansürledi

Antalya Kemer'de tatil yapan Moroziuk, paylaştığı çıplak pozla takipçilerinin büyük ilgisini çekerken, fotoğraftaki detay dikkatlerden kaçmadı.Moroziuk, çıplak olmasına karşın göğüslerini karpuz dilimleriyle kapattı. Bu poz, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

KULÜP BAŞKANI OLMUŞTU

Daha önce de birçok kez çıplak pozlar yayınlayan Irina Moroziuk, sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanıyor.Irina Morziuk geçtiğimiz aylarda, Ukrayna'nın amatör küme takımlarında FC Lion takımının başkanı olmuştu.Moroziuk, Ukrayna'da ilk kadın başkan olurken konu ile ilgili yaptığı açıklamada "Aslan yavrularım, FC Lion'ın başkanı olmaktan onur duyuyorum. Büyük hedeflerimiz var.Lviv Futbol Federasyonu'nun bizi destekleyeceği ve resmi maçlara katılmaya devam etmemize izin vereceğimize inanıyorum. Birleşik, güçlü ve bağımsız bir Ukrayna için varız." ifadelerini kullanmıştı.