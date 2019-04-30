SPOR

Süper Lig şampiyonluk oranları değişti

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 30.04.2019 16:51 | Son Güncelleme

Süper Lig'de 30. hafta geride kalırken İddaa, şampiyonluk oranlarını güncelledi... Kısa bir zaman önce 50.00'ye kadar yükselen Beşiktaş'ın oranı 7.50'ye düştü.

Süper Lig şampiyonluk oranları değişti

Spor Toto Süper Lig'de son düzlüğe girilirken şampiyonluk yarışı kızıştı. Birkaç hafta önce mutlak favori gösterilen Başakşehir'e Galatasaray ve Beşiktaş yetişti.

İddaa, 30. haftanın ardından şampiyonluk oranlarını güncelledi. Başakşehir'in oranı 1.80'e yükseldi. Galatasaray'ın oranı 1.95'e düşerken en büyük değişim Beşiktaş'ın oranında yaşandı. Kısa bir süre önce 50.00'ye kadar yükselen 'Beşiktaş şampiyon olur' bahsinin oranı 7.50'ye düştü.

İşte Süper Lig şampiyonluk oranları

1.80 - Başakşehir
1.95 - Galatasaray
7.50 - Beşiktaş

MEDIPOL BAŞAKŞEHİR'İN KALAN 4 MAÇI

  1. hafta: Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir
  2. hafta: Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü
  3. hafta: Galatasaray-Medipol Başakşehir
  4. hafta: Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor

GALATASARAY'IN KALAN 4 MAÇI

  1. hafta: Galatasaray-Beşiktaş
  2. hafta: Çaykur Rizespor-Galatasaray
  3. hafta: Galatasaray-Medipol Başakşehir
  4. hafta: Demir Grup Sivasspor-Galatasaray

BEŞİKTAŞ'IN KALAN 4 MAÇI

  1. hafta: Galatasaray-Beşiktaş
  2. hafta: Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor
  3. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş
  4. hafta: Beşiktaş-Kasımpaşa
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Anahtar Kelimeler:
iddaa başakşehir Galatasaray Beşiktaş

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
fenevi göremiyorum neredeler fenev ollular hala mendilmi acıyolar cami önünde hı hı
Gazını almaya başlayacagız şoparların hı hı
besiktas basin kazanin basaksehire gs cok oynandigi icin kasanin kazanmasi lazim maclar ve sampiyonluklar onceden ayarlandi bir yerde bahis varsa sikede vardir
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