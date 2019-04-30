Süper Lig şampiyonluk oranları değişti

Spor Toto Süper Lig'de son düzlüğe girilirken şampiyonluk yarışı kızıştı. Birkaç hafta önce mutlak favori gösterilen Başakşehir'e Galatasaray ve Beşiktaş yetişti.
İddaa, 30. haftanın ardından şampiyonluk oranlarını güncelledi. Başakşehir'in oranı 1.80'e yükseldi. Galatasaray'ın oranı 1.95'e düşerken en büyük değişim Beşiktaş'ın oranında yaşandı. Kısa bir süre önce 50.00'ye kadar yükselen 'Beşiktaş şampiyon olur' bahsinin oranı 7.50'ye düştü.
İşte Süper Lig şampiyonluk oranları
1.80 - Başakşehir
1.95 - Galatasaray
7.50 - Beşiktaş
MEDIPOL BAŞAKŞEHİR'İN KALAN 4 MAÇI
GALATASARAY'IN KALAN 4 MAÇI
BEŞİKTAŞ'IN KALAN 4 MAÇI
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