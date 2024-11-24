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Süper Lig tarihinde bunu başaran yok! Galatasaray'dan dev rekor...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
24.11.2024 08:59
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Bodrumspor'u Batshuayi'nin ayağından gelen tek golle mağlup ederek kritik bir 3 puanın sahibi olan Galatasaray aldığı bu galibiyet Süper Lig tarihinde de bir ilke imza attı. İşte detaylar...

Süper Lig tarihinde bunu başaran yok! Galatasaray'dan dev rekor...
Michy Batshuayi

Michy Batshuayi

BEL Belçika
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'in 13. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Bodrum FK'yi 1-0'lık skorla mağlup etti. Sarı-Kırmızılılar, bu sonuçla lig tarihinde 12. maçlar itibarıyla bu puana ulaşan ilk takım oldu.

Öte yandan Galatasaray, aldığı bu galibiyetle ligdeki yenilmezlik serisini ve liderliğini sürdürdü. Sarı-Kırmızılılar, puanını 34'e çıkararak en yakın rakibi Fenerbahçe ile olan 5 puanlık farkı da korudu.

Bu sezon ligde oynadığı 12 maçta 11 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Galatasaray, Süper Lig'de 12. haftalar göz önüne alındığında en yüksek puana ulaşan takım oldu. Sarı-kırmızılılar, 36 puanlık havuzdan 34 puan toplamayı başardı.

SERİ 14 MAÇA ÇIKTI

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Bu sezon son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında İsviçre takımı Young Boys’a yenilen Galatasaray daha sonraki maçlarda kaybetmedi.

Sarı-Kırmızılılar, Young Boys maçının ardından 10'u Süper Lig, 4’ü de UEFA Avrupa Ligi olmak üzere toplam 14 karşılaşmaya çıktı. Galatasaray bu maçlarda 12 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

DEPLASMAN REKORUNU GELİŞTİRDİ

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Galatasaray, Süper Lig’de deplasmandaki son mağlubiyetini 11 Kasım 2023 tarihinde 12. haftadaki Hatayspor karşısında 2-1'lik skorla yaşamıştı. Sarı-Lırmızılılar, bu maçın ardından dış sahada oynadığı 17 müsanakada 15 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

Süper Lig tarihinin dış sahadaki en uzun galibiyet serisini de elinde bulunduran Galatasaray, deplasmanda üst üste 14. mücadeleden de galip ayrıldı.

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