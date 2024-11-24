Süper Lig tarihinde bunu başaran yok! Galatasaray'dan dev rekor...

Süper Lig'in 13. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Bodrum FK'yi 1-0'lık skorla mağlup etti. Sarı-Kırmızılılar, bu sonuçla lig tarihinde 12. maçlar itibarıyla bu puana ulaşan ilk takım oldu.

Öte yandan Galatasaray, aldığı bu galibiyetle ligdeki yenilmezlik serisini ve liderliğini sürdürdü. Sarı-Kırmızılılar, puanını 34'e çıkararak en yakın rakibi Fenerbahçe ile olan 5 puanlık farkı da korudu.

Bu sezon ligde oynadığı 12 maçta 11 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Galatasaray, Süper Lig'de 12. haftalar göz önüne alındığında en yüksek puana ulaşan takım oldu. Sarı-kırmızılılar, 36 puanlık havuzdan 34 puan toplamayı başardı.

SERİ 14 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında İsviçre takımı Young Boys’a yenilen Galatasaray daha sonraki maçlarda kaybetmedi.

Sarı-Kırmızılılar, Young Boys maçının ardından 10'u Süper Lig, 4’ü de UEFA Avrupa Ligi olmak üzere toplam 14 karşılaşmaya çıktı. Galatasaray bu maçlarda 12 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

DEPLASMAN REKORUNU GELİŞTİRDİ

Galatasaray, Süper Lig’de deplasmandaki son mağlubiyetini 11 Kasım 2023 tarihinde 12. haftadaki Hatayspor karşısında 2-1'lik skorla yaşamıştı. Sarı-Lırmızılılar, bu maçın ardından dış sahada oynadığı 17 müsanakada 15 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

Süper Lig tarihinin dış sahadaki en uzun galibiyet serisini de elinde bulunduran Galatasaray, deplasmanda üst üste 14. mücadeleden de galip ayrıldı.