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Süper Lig yayın ihalesini kim kazandı? Maçlar hangi kanalda? İşte cevabı...

13.05.2022 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun süredir Süper Lig'deki yayıncı konusu çözülemezken, sürpriz bir iddia gündeme geldi. Buna göre yeni sezonda yayın hakları, beIN Sports'a verildi. Kulislerde beIN Sports'un ihaleyi alamayacağı konuşulurken ortaya atılan bu iddia herkesi ters köşe yaptırdı.

Süper Lig yayın ihalesini kim kazandı? Maçlar hangi kanalda? İşte cevabı...

Kulüpler Birliği ve TFF'nin uzun süredir görüşme halinde olduğu yayıncı kuruluş konusunda yeni bir iddia gündeme geldi.

Buna göre gelecek sezon da Süper Lig maçlarını beIN Sports yayınlayacak.

Öte yandan bu iddialara henüz TFF veya beIN'den bir yanıt gelmedi. (Fotomaç)

"ŞU ANDA DOĞRU YOLDAYIZ"

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Yayın ihalesinde önemli yol alındığını vurgulayan Servet Yardımcı, en kısa sürede anlaşmanın sağlanacağını ve kamuoyuyla paylaşılacağını söylemişti. Yardımcı’nın konuyla ilgili sözleri şu şekilde:

"’Yayın ihalesi görüşmelerimiz devam ediyor. Tüm futbolseverlerin merak ettiği soru bu. En kısa zamanda bu merakı gidermek için çabalıyoruz.

Yakın zamanda pozitif haberimizi almış olursunuz. Şu anda doğru yoldayız. İstişare ederek görüşmeleri yürütüyoruz.’’

SARAN GROUP BEKLEMEDE

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Yayın ihalesi sürecinin başından beri yaptığı teklifin arkasında olduğunu belirten Saran Group, TFF’den gerekli adımların gelmemesi üzerine bir açıklama yayınladı. Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada TFF’nin çağrısı ile 5 paket için atılan imzaların karşılığı olmaması durumunda sürecin mahkemeye taşınacağı kaydedildi.

YAPRAK DÖKÜMÜ YAŞANDI

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Yeni sezon öncesi yapılacak ihale için oluşturulan komisyonda her geçen gün yaprak dökümü yaşandı. Daha önce komisyonda yer alan isimler şöyleydi; TFF Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Baykan, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Kamışlı, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Göztepe Başkanı Mehmet Sepil ve Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ.

8 Mart tarihinde 13 hakemin görevlerine son verilmesiyle başlayan kaos TFF’de Nihat Özdemir, Mehmet Baykan ve Erhan Kamışlı görevlerinden istifa etmesiyle sonuçlanmıştı. Her ne kadar Nihat Özdemir’in yerine TFF Başkanı olan Servet Yardımcı, yayın ihalesinde olumlu sonuçların yakın olduğunu söylese de yaşanan gelişmeler Fenerbahçe ve Galatasaray’ı rahatsız etti.

ALİ KOÇ VE AĞAOĞLU ARASINDA YAŞANAN GERİLİM

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun davranışlarından rahatsız olduğunu dile getirmişti. Ağaoğlu, Kulüpler Birliği Başkanı olduğu sürece çalışmalara katılmayacağını açıklayan Ali Koç, saygınlığını yitirmesi ve inanırlığın kalmaması nedeniyle Yayın İhalesi Komisyonu’nu da bıraktı. Galatasaray Başkanı Burak Elmas ise yayın ihalesi komisyonunda işlerin yürümediğini belirterek “İhale konusunda işler yürümüyordu. Bir ilerleme kaydedemiyorduk. O yüzden istifa kararı aldık” dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig beIN Sports
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