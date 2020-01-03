Süper Lig'de seyirci ortalaması 14 bine yaklaştı

Passolig'in sezonun 17 haftalık ilk bölümüne ilişkin açıkladığı istatistiklere göre, 2019-2020 futbol sezonunun ilk 17 haftası geride kalırken, Süper Lig'de 18 takımın oynadığı 153 karşılaşmayı 2 milyon 107 bin kişi stadyumlarda izledi.

TFF 1. Lig’in seyirci ortalaması yüzde 13,22 artarken, her iki ligde mücadele eden takımların bu sezonki tüm maçlarını (hazırlık maçları, lig maçları, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa Kupaları maçları dahil) 3 milyon 64 bin kişi stadyumda takip etti.

EN FAZLA SEYİRCİ ORTALAMASI FENERBAHÇE'NİN

Süper Lig'in ilk yarısında Fenerbahçe, seyirci ortalaması en yüksek takım oldu. Geçen sezonun ilk yarısında 35 bin 801 ortalama ile Süper Lig ekipleri içerisinde seyirci ortalaması yüksekliğinde ilk sırada yer alan Fenerbahçe, bu sezonun ilk 17 haftasında da liderliği kimseye bırakmadı. Sarı lacivertliler, Ülker Stadı'nda ev sahibi oldukları 8 maçta, 38 bin 901 seyirci ortalaması ile Süper Lig'in ilk 17 haftasında en fazla seyirci ortalamasına sahip kulüp unvanını almayı yine başardı.

TFF 1. LİG'DE YÜZDE 13,22'LİK SEYİRCİ ARTIŞI

2019-2020 sezonunun ilk yarısında, TFF 1. Lig'in seyirci sayısında yüzde 13,22 oranında artış yaşandı. Sezonun ilk 17 haftasında 370 bine yakın maç bileti satılırken, 430 binden fazla futbolsever tribünde yerini aldı. Önceki sezonun ilk 17 haftası ile kıyaslandığında seyirci ortalamasındaki yükselişte bu sezon TFF 1. Lig'de mücadele eden Bursaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Akhisarspor kulüplerinin seyirci sayıları etkili oldu.