Super Mario filmi vizyon tarihi belli oldu

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
TEKNOLOJİ  | 04.02.2019 09:41 | Son Güncelleme

Nintendo’nun popüler karakterlerinden biri olan Super Mario sonunda beyaz perdeye geliyor. Peki Super Mario filmi ne zaman gösterime girecek? İşte bu sorunun yanıtı.

Super Mario filmi vizyon tarihi belli oldu

Son dönemde popüler oyunların beyaz perdeye aktarılmasına alıştık. Nitekim Super Mario da bu popüler karakterlerden biri. Nintendo’nun ikonik karakteri  yakında beyaz perdede boy gösterecek. Aslında Mario gibi bir karakterin çok daha öncesinde sinema perdesine gelmesi gerekirdi. Fakat Nintendo’nun karakterleri üzerindeki katı kurallarından ötürü Mario’yu beyaz perdede görmemiştik.

Nintendo’nun Illumination Entertainment ile birlikte geliştireceği Super Mario filmi, büyük bir aksilik olmazsa 2020 yılında vizyona girecek.

Aslına bakılırsa Super Mario filmi uzun bir süredir geliştirme aşamasında. Fakat filmin vizyona girmesi yine de 2020’den önce olmayacak. Filmin arkasındaki maddi gücü ise Universal Pictures ve Nintendo sağlıyor. İkilinin yaptığı tek işbirliği film üzerine değil. Universal Studios ve Nintendo, Tokyo’da Super Nintendo World isimli bir eğlence parkı tasarlıyor. Bu eğlence parkının da aynı film gibi 2020 yılında kullanıma sunulacağı belirtiliyor.

Nintendo’nun bu eğlence parkını 2020 sonrasında Hollywood ve Orlando’ya taşımak istediği de net bir dille ifade edildi.

Görünen o ki Nintendo’nun geleceğe dair önemli planları var. Japon oyun devi, yoluna farklı sektörlerde devam edecek gibi görünüyor. Yine de bekleyip göreceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
Super Mario Teknoloji

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