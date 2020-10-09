Süper Mario gerçek hayatta canlanacak

Japon oyun firması Nintendo'nun eğlence parkı alanındaki ilk atılımı olan Süper Nintendo Dünyası 2021 ilkbaharında ziyarete açılacak.

Parkın en ilgi çeken bölümünün Süper Mario temalı "Mario Kart" hızlı tren olması bekleniyor. Parkta ayrıca Mario temalı bir restoran ve Mario, arkadaşları ve düşmanlarından esinlenerek hazırlanan ürünlerin satışa sunulacağı bir hediyelik eşya mağazası da hizmet verecek.

Japonya'nın güneyindeki Osaka kentinde Japonya Universal Studios'un ev sahipliği yapacağı parkın açılışının geçtiğimiz yaz Covid-19 salgını nedeniyle gelecek yıla ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları öncesinde yapılması planlanıyordu. (Ntv)

