Mynet Trend
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Süper Mario gerçek hayatta canlanacak

Süper Mario gerçek hayatta canlanacak

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Süper Mario'nun oyun dünyası yeni yılda ziyarete açılıyor.

Süper Mario gerçek hayatta canlanacak

Japon oyun firması Nintendo'nun eğlence parkı alanındaki ilk atılımı olan Süper Nintendo Dünyası 2021 ilkbaharında ziyarete açılacak.

Parkın en ilgi çeken bölümünün Süper Mario temalı "Mario Kart" hızlı tren olması bekleniyor. Parkta ayrıca Mario temalı bir restoran ve Mario, arkadaşları ve düşmanlarından esinlenerek hazırlanan ürünlerin satışa sunulacağı bir hediyelik eşya mağazası da hizmet verecek.

Japonya'nın güneyindeki Osaka kentinde Japonya Universal Studios'un ev sahipliği yapacağı parkın açılışının geçtiğimiz yaz Covid-19 salgını nedeniyle gelecek yıla ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları öncesinde yapılması planlanıyordu. (Ntv)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüs ciltte kaç saat yaşıyor? İşte çarpıcı sonuç Koronavirüs ciltte kaç saat yaşıyor? İşte çarpıcı sonuç
Rüyada üzüm yemek ne anlama gelir?Rüyada üzüm yemek ne anlama gelir?
Matrix’le ilgili büyük sır çözüldü! Sadece sabit hatlı telefonları kullanıyordu... Matrix’le ilgili büyük sır çözüldü! Sadece sabit hatlı telefonları kullanıyordu...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Trend Haberler
Vanessa Hudgens 'prenses' olmayı çok sevdi
Vanessa Hudgens 'prenses' olmayı çok sevdi
Usta oyuncuya o eşlik edecek
Usta oyuncuya o eşlik edecek
Ünlü oyuncu tanınmayacak halde! İlk fragman geldi
Ünlü oyuncu tanınmayacak halde! İlk fragman geldi
Seks işçilerini konu alan dizinin ilk bölümü yayınlandı
Seks işçilerini konu alan dizinin ilk bölümü yayınlandı
İlginizi Çekebilir
Türkiye'de hizmet veren dijital platformların aylık ücretleri ne kadar?
Türkiye'de hizmet veren dijital platformların aylık ücretleri ne kadar?
Priv isimleri: Private gruplarınız için güzel ve komik isimler
Priv isimleri: Private gruplarınız için güzel ve komik isimler
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Whatsapp grup isimleri: Güldüren, dikkat çeken komik ve güzel grup isimleri
Whatsapp grup isimleri: Güldüren, dikkat çeken komik ve güzel grup isimleri
Rüyada Bok Görmek: Bok Temizlemek, Bok Bulaşması
Rüyada Bok Görmek: Bok Temizlemek, Bok Bulaşması
Voltaren krem ne işe yarar? Fiyatı ve kullananların yorumları
Voltaren krem ne işe yarar? Fiyatı ve kullananların yorumları
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hiçbir şey değişmedi! Burada 45 yıldır aynı çorba kaynıyor
Hiçbir şey değişmedi! 5 yıldır aynı çorba kaynıyor
Tavla nasıl oynanır? Tavla kuralları, terimleri ve taktikleri
Tavla nasıl oynanır, en iyi taktikler hangileridir?
Rüyada üzüm yemek ne demek, ne anlama gelir?
Rüyada üzüm yemek ne anlama gelir?
Köpekleri onu görebilsin diye yaptı milyonlarca kişi izledi
Milyonlarca kişi bu anları izledi! Bahçe çitine delik açtı...
Rüyada sınava girmek ne demek, ne anlama gelir?
Rüyada sınava girmek ne anlama gelir?
Futbol nasıl oynanır, kuralları nedir?
Futbol nasıl oynanır, kuralları nedir?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.