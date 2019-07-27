Mynet Trend

Super Mario Maker 2 için önemli bir güncelleme geldi

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 27.07.2019 08:08 | Son Güncelleme

Güncelleme ile birlikte oyuncuların yükleyebilecekleri bölüm sayısı da arttırıldı. İşte konu hakkındaki detaylar.

Super Mario Maker 2 için önemli bir güncelleme geldi

Konsol ve oyun sektörünün güçlü isimlerinden biri olan Nintendo, kısa süre önce Super Mario Maker 2’yi satışa sunmuştu. Bilindiği üzere Mario Maker, diğer Mario oyunlarından farklı olarak bir inşa oyunu. Bu oyunda dilediğiniz gibi yeni Mario bölümleri inşa edebiliyorsunuz. Ayrıca inşa ettiğiniz bölümleri diğer oyuncular ile paylaşma imkanına da sahipsiniz.
Bu sayede uçsuz bucaksız bir Mario kütüphanesine de sahip oluyorsunuz. Çünkü diğer oyuncular tarafından paylaşılan bölümleri de indirip, oynama şansına sahipsiniz.

Şimdiye kadar Nintendo oyunculara en fazla 32 bölüm yükleme şansı veriyordu. Yani yeni bir bölüm yüklemek istediğinizde mevcut 32 bölümden birisini silmek zorundaydınız. Fakat Super Mario Maker2 için gelen yeni güncelleme ile birlikte bölüm yükleme sayısı arttırıldı.

Oyun içerisinde bir pop-up ile oyun severlere duyurulan yenilik sayesinde, bölüm yükleme sayısı 32’den 64’e çıkarılmış durumda. Kısaca özetlemek gerekirse, Mario Maker 2’deki bölüm yükleme sayısı 2 katına çıkarıldı diyebiliriz.

Xbox One arayüzü yenileniyor!

PARTNERFit vücudu ve düzgün fiziğiyle dikkat çektiFit vücudu ve düzgün fiziğiyle dikkat çekti
Nokia klasiklerini tanıtmaya devam ediyor!Nokia klasiklerini tanıtmaya devam ediyor!
BMW kullanıcıları iPhone için kesenin ağzını açacakBMW kullanıcıları iPhone için kesenin ağzını açacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Super Mario super mario maker 2

En Çok Okunan Trend Haberler

'Sarı Ömer' tedirginliği! Zehri insanı öldürüyor

'Sarı Ömer' tedirginliği! Zehri insanı öldürüyor

Böyle yöntem görülmedi! Tarlasının etrafına insan saçı döküyor!

Böyle yöntem görülmedi! Tarlasının etrafına insan saçı döküyor!

İzmir'de 20 mahalle 'veba' şüphesi ile karantinaya alındı

İzmir'de 20 mahalle 'veba' şüphesi ile karantinaya alındı

7 yaşındaki çocuğu kaçırarak taciz etmişti! Tutuklandı

7 yaşındaki çocuğu kaçırarak taciz etmişti! Tutuklandı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ROG Phone 2 için 1.6 milyondan fazla Çinli talepte bulundu

ROG Phone 2 için müthiş talep!

Android için Ses Yükseltici uygulaması yayınlandı

Android kullananların beklediği haber!

Nokia, eski, klasik tarzda cep telefonları tanıtmaya devam ediyor

Nokia klasiklerini tanıtmaya devam ediyor!

BMW kullanıcıları iPhone desteği için kesenin ağzını açacaklar

BMW kullanıcıları iPhone için kesenin ağzını açacak

SteelSeries Yeni Apex mekanik klavyelerini duyurdu

SteelSeries Yeni Apex mekanik klavyelerini duyurdu

Moonlighter ve This War of Mine Epic Games Store'da ücretsiz

Moonlighter ve This War of Mine Epic Games Store'da ücretsiz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.