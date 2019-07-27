Super Mario Maker 2 için önemli bir güncelleme geldi

Konsol ve oyun sektörünün güçlü isimlerinden biri olan Nintendo, kısa süre önce Super Mario Maker 2’yi satışa sunmuştu. Bilindiği üzere Mario Maker, diğer Mario oyunlarından farklı olarak bir inşa oyunu. Bu oyunda dilediğiniz gibi yeni Mario bölümleri inşa edebiliyorsunuz. Ayrıca inşa ettiğiniz bölümleri diğer oyuncular ile paylaşma imkanına da sahipsiniz.

Bu sayede uçsuz bucaksız bir Mario kütüphanesine de sahip oluyorsunuz. Çünkü diğer oyuncular tarafından paylaşılan bölümleri de indirip, oynama şansına sahipsiniz.

Şimdiye kadar Nintendo oyunculara en fazla 32 bölüm yükleme şansı veriyordu. Yani yeni bir bölüm yüklemek istediğinizde mevcut 32 bölümden birisini silmek zorundaydınız. Fakat Super Mario Maker2 için gelen yeni güncelleme ile birlikte bölüm yükleme sayısı arttırıldı.

Oyun içerisinde bir pop-up ile oyun severlere duyurulan yenilik sayesinde, bölüm yükleme sayısı 32’den 64’e çıkarılmış durumda. Kısaca özetlemek gerekirse, Mario Maker 2’deki bölüm yükleme sayısı 2 katına çıkarıldı diyebiliriz.

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