Super Mario Maker 2 ile herkes oyun tasarımcısı oldu

Nintendo’nun yayınladığı oyun oyuncuların kendi level tasarımlarını yapmasını ve bunu online olarak sunuculara yükleyip başka oyuncuların da leveli oynamasına izin veriyor. Kanada’dan bir oyuncunun ise 32 leveldan oluşan, detaylı, komplike, full bir Super Mario oyunu tasarlaması dikkat çekti.

Oyuncular, 2 milyon içerik içinde, küçük çocuklar tarafından yaratılmış “çöp” niteliği taşıyan level tasarımlarıyla da sıklıkla karşılaşıyorlar ancak puanlama sistemi sayesinde başarılı olan tasarımlar giderek daha yukarı çıkıyor. Başarılı tasarımları bulmak isteyen oyuncuların oyunun online Course World bölümünde Poplar sekmesine gitmesi gerekiyor.

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