Super Mario Maker 2 oyununun çıkış tarihi belli oldu

Serinin ikinci oyununda; bölüm oluşturmak daha fazla item ve oynanabilir karakter olması dikkat çekmişti. Yaz aylarında çıkacak denilen oyunun bugün resmi çıkış tarihi belli oldu. Amazon’dan sızan bilgilere göre; 28 Haziran 2019 tarihinde oyun Nintendo Switch sahipleri ile buluşacak.

Oyunu Japonya’dan satın alanalar için ise SMM 2 temalı bir de stylus kalem hediye edilecek. Eğer bu oyunu Nintendo Switch’te oynamak istiyorsanız şimdiden stylus kalem satın almanızı öneriyoruz.

Hem dijital hem de kutulu olarak satılacak olan SSM 2, 59.99 dolar fiyat etiketine sahip olacak. Eğer oyunu Nintendo eShop’tan satın alırsanız bir sonraki alışverişinizde kullanmak için bakiye kazanabileceğinizi belirtelim. Bakalım serinin ikinci oyunu ilki kadar ses getirmeyi başarabilecek mi?

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