Super Mario Odyssey ve Zelda: Breath Of The Wild için VR desteği geliyor

Nintendo, geçtiğimiz yılın sonlarına doğru Labo kitlerini duyurmuştu. Çocukların oyun oynayarak yaratıcı yönlerini geliştirmesini sağlayan Labo kitlerine geçtiğimiz hafta ise VR eklenmişti. Nisan ayı içerisinde satışa sunulacak olan Nintendo Labo VR için bugün bomba bir haber geldi.

Nintendo Switch’in çıkış oyunları olan Super Mario Odyssey ve Zelda: Breath Of The Wild için VR desteğinin geleceği resmi olarak açıklandı. Ücretsiz olarak sunulacak olan güncelleme ile VR desteğine kavuşacak olan bu oyunları VR ile oynaması oldukça keyifli olacak gibi görünüyor.

Nintendo Labo VR Kit’in 3 farklı sürümü bulunuyor. Starter Set olarak isimlendirilen modelde VR GOGGLES ve Blaster yer alıyor. Genişletme paketi 1’de ise Kamera ve Elephant, genişletme paketi 2’de ise Bird ve Wind Pedal yer alıyor.

Starter Kit fiyatı 39.99 dolar genişletme paketleri ise 19.99 dolar fiyat etiketine sahip olacak. Tüm genişletme paketlerini kapsayan komple set ise 79.99 dolardan 12 Nisan tarihinde satışa sunulacak.

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