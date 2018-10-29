MAGAZİN

Süper model Bar Refaeli burka giydi

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.10.2018 15:55 | Son Güncelleme

Ünlü top model Bar Refaeli, İsrail'de yayınlanacak olan ayrımcılığa karşı bir reklam kampanyası için burka giydi.

Süper model Bar Refaeli burka giydi

Hoodies moda şirketinin sözcüsü ve hissedarlarından olan Bar Refaeli, şirkettin ülke genelinde başlattığı yeni bir reklam kampanyası kapsamında burka giydi.

Ünlü modelin burka giymiş fotoğrafı üzerine ‘İran burada mı?' yazılı reklam posterleri ülke genelindeki bütün billboardları süsledi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

יש לי אליך שאלה:

Bar Refaeli (@barrefaeli)'in paylaştığı bir gönderi ()

Öte yandan kampanya için çekilen reklam filmi ise ülke çapında hemen hemen bütün televizyon kanallarında oynarken, reklam kampanyası için yapılan posterin görseli, İsrail'in yüksek tirajlı gazetesinin ilk sayfasında okurlarla buluştu.

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Anahtar Kelimeler:
Bar Refaeli burka

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