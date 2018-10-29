Süper model Bar Refaeli burka giydi

Hoodies moda şirketinin sözcüsü ve hissedarlarından olan Bar Refaeli, şirkettin ülke genelinde başlattığı yeni bir reklam kampanyası kapsamında burka giydi.

Ünlü modelin burka giymiş fotoğrafı üzerine ‘İran burada mı?' yazılı reklam posterleri ülke genelindeki bütün billboardları süsledi.

Öte yandan kampanya için çekilen reklam filmi ise ülke çapında hemen hemen bütün televizyon kanallarında oynarken, reklam kampanyası için yapılan posterin görseli, İsrail'in yüksek tirajlı gazetesinin ilk sayfasında okurlarla buluştu.

