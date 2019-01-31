Super Smash Bros. Ultimate 2.0.0 ile neler geliyor?

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
TEKNOLOJİ  | 31.01.2019 09:59 | Son Güncelleme

Super Smash Bros. Ultimate 2.0.0 güncellemesi yayınlandı. Güncelleme ile uzun süredir beklenen Piranha Plant karakteri oyuna eklendi. İşte güncelleme ile gelen yenilikler ve yapılan iyileştirmeler.

Super Smash Bros. Ultimate 2.0.0 ile neler geliyor?

Nintendo, Super Smash Bros. Ultimate için güncelleme yayınlamaya başladı. Super Smash Bros. Ultimate‘i dijital ve fiziki olarak satın alanlar için Piranha Plant karakteri bugün oyuna eklendi. Ancak Piranha Plant’e sahip olmak için oyunu en geç Ocak ayı içerisinde satın almış olmanız gerekiyor. Güncelleme ile bir takım iyileştirmeler de yapıldı.

Güncelleme ile Partner Pikachu, Partner Eevee, Dice Block, River Survival veGolden Dash Mushroom Shop’a ekleniyor. Bu partner karakterleri oyun içinde kazandığınız altınlar ile satın alabiliyorsunuz.

Her iki zıplama düğmesine de aynı anda bastığınız zaman kısa zıplama yapabiliyorsunuz. Ayrıca oyunda karakter dengelemeleri de yapılıyor.

Son olarak Piranha Plant karakterinin klasik mod dışında bazı oyun modlarında seçilmesi kayıt dosyalarında soruna neden olabildiğinin aktarıldığını belirtelim. Nintendo bu sorun için muhtemelen çok yakında küçük çaplı bir güncelleme daha yayınlayacaktır.

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Super Smash Bros. Ultimate 2.0.0 Teknoloji

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