Süperanne, koronavirüs salgınının ortasında 22'nci çocuğunu doğurdu

Fırıncılık yapan İngiltere’nin en geniş çekirdek ailesine sahip Sue ve Noel, 10 saat süren doğumun sonunda kızlarını kucaklarına aldılar. Sue doğum yaklaşırken virüs salgını sırasında doğum yapmanın onu korkuttuğunu ve eşinin doğuma girmesine izin verilmeyeceğinden endişe ettiğini belirtti. Sue, yaptığı doğumun en ilginç doğum olmasına rağmen yaşadığı en iyi deneyim olduğunu söyledi.

Sue, “tamamen izole olmuştuk ve güvenli evimizden çıkıp hastaneye gitmek başta bana yanlış bir fikir gibi geldi, ama hastaneye vardığımızda kendimi tamamen güvende hissettim. Bu, yaptığım en tuhaf doğumdu ancak itiraf etmeliyim ki yaşadığım en iyi deneyimlerden biriydi. Koronavirüs nedeniyle bebeğimizin kimlik işlemlerini halledemedik ve ona henüz bir isim vermedik” diyerek yaşadığı doğumun detaylarını paylaştı. Hayatının 800 haftasını hamile olarak geçiren Sue, bu doğumun yaptığı son doğum olacağını söyledi.

Noel, dokuzuncu bebeklerinin doğumundan sonra vazektomi işlemi ile sperm kanallarını bağlatmış, ancak sonrasında kanalları geri açtırmıştı. Çift, ilk bebeklerini Sue 14 yaşındayken dünyaya getirdi. Çiftin ilk çocukları olan Christopher şu an 30 yaşında ve iki çocuk babası. Çiftin en büyük kızları Sophie ise 26 yaşında ve üç çocuk annesi.