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Süpermarket devi o kahvaltılık ürünü geri çağırıyor! İçinden metal parçalar çıktı

Dünyaca ünlü süpermarket devi LIDL, popüler dondurulmuş kahvaltılık ürününü acilen geri çağırdı. İçerisinde metal parçaların bulunması nedeniyle müşterilerin boğulma tehlikesi yaşayacağını belirtti.

Süpermarket devi o kahvaltılık ürünü geri çağırıyor! İçinden metal parçalar çıktı

Süpermarket devi LIDL, kahvaltılık ürün Harvest Basket Hash Browns'u raflarından kaldırdı ve müşterilerinden ürünü derhal iade etmelerini istedi.

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"BOĞULMA TEHLİKESİ OLUŞTURUYOR"

Boğulma tehlikesi oluşturabilecek yabancı cisimlerin (metal) bulunma olasılığı nedeniyle ürünü geri çağırdı.Alışveriş yapanlara, yenmesinin güvenli olmadığı ve ciddi boğulma tehlikesi oluşturduğu endişesiyle 750 gr'lık dondurulmuş gıdalardan uzak durmaları tavsiye edildi. Parti numarası 5144L ve son tüketim tarihi 24 Mayıs 2027 olan ürünlerin iade edilmesi için ülke genelindeki mağazalara uyarı notları gönderildi.

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Gıda Standartları Ajansı kahvaltılık favori ürünü iade eden müşterilere tam para iadesi yapılacağını doğruladı.

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Anahtar Kelimeler:
kahvaltı
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