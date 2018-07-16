YEMEK

Sürekli yiyoruz ama bu etkisini kimse bilmiyor!

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 16.07.2018 09:29 | Son Güncelleme

Tatlı ihtiyacımızı gidermek için yasaklanan tatlardan uzak dursak da meyve çok da uzak durulamayacak bir seçenek. Özellikle meyvenin en bol olduğu dönem olan yaz mevsiminde hem tatlı krizlerinizi giderebilir hem de meyve yiyerek kilo verebilirsiniz. Kiloları saklamak yerine onlardan kurtulma zamanında meyveler yardımınıza koşabilir. Beslenme ve Diyet Uzmanı Meltem Şeniz Toksoy’dan kilo verdiren meyveleri öğrendik…

Sürekli yiyoruz ama bu etkisini kimse bilmiyor!

Domates

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Domates aslında meyve sınıfında yer alır ve kilo kaybına destek konusunda önemli bir yardımcıdır. Lezzetli olmanın yanı sıra, antioksidanlarla doludur ve su tutmayı azaltır. Zengin likopen kaynağı olan domates antioksidan moleküller sayesinde hem fit tutar hem de bizi kanserden korur.

Kilo verme şansınızı artırmak için bu meyveleri diyetinize ekleyin.Etkili sonuçlar almak istiyorsanız belirli bir diyet planı ve egzersiz rutini oluşturmanız gerekir.

Muz

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Potasyumdan zengin olan muz, mükemmel bir aperatiftir. Kilo kaybı içeren bir diyetin vazgeçilmezlerinden olmasının yanı sıra kas kramp ve ağrılarının giderilmesinde yardımcı olur. Kalorisi yüksek olduğu için tüketilmekten korkulsa da aslında daha uzun süre daha tokluk hissetmenize ve kaslarınızı onarmanıza yardımcı olmak için besin ve vitaminlerle doludur.

Armut

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Armut lifle dolu bir meyvedir ve sindirim sistemi için gereklidir. Armut yediğinizde daha uzun süre tokluk hissedersiniz. Kilo kaybının yanı sıra C vitamini açısından zengindir, kolesterolü düşürür ve Tip 2 diyabet riskini azaltır.

Karpuz

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Bu tropik meyve, diyet planınız için gereklidir. Karpuzun % 90'ı sudan oluşur ve 100 gramlık servis sadece 30 kalori içerir! Düşük kalorili tatlı olmasına rağmen vücutta yağ yakımına yardımcı olan arjinin adı verilen özel bir amino asitle doludur. Yaz mevsiminde yaygın olan karpuz, bu dönemdeki su ihtiyacınızı karşılama konusunda lezzetli bir alternatif olmasının yanı sıra zararlı atıştırmalıklardan uzaklaşmanızı da sağlayacak iyi bir alternatiftir.

Elma

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Her mevsim yapılan diyetlerin vazgeçilmez ara öğünlerinden biridir. Bir orta boy elma yaklaşık 50 kaloridir. Herhangi bir yağ veya sodyum içermez. Elma kabızlık konusunda yardımcı olabilir ve bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Vücudun nemini artırır, su ihtiyacını karşılar ve daha uzun süreli tokluk sağlar.

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domates karpuz yemek

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