MAGAZİN

Süreyya Yalçın'ın bikinili paylaşımlarına takipçilerinden tepki

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.07.2019 13:46 | Son Güncelleme

Sosyetenin tanınan ismi Süreyya Yalçın, kırmızı tüylü bikinisiyle geçtiğimiz günlerde sosyal medyaya damga vurmuştu. Yalçın'ın plaj tarzı eleştirilerin hedefi oldu.

Süreyya Yalçın'ın bikinili paylaşımlarına takipçilerinden tepki

Sosyetik ikoncan Süreyya Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla yaza damgasını vurmaya devam ediyor.

Miami'de yaşayan ve yaz tatili için Bodrum'u tercih eden Süreyya Yalçın, plaj paylaşımlarıyla adeta "Ben burdayım" diyor, diyor demesine ama takipçileri bu durumdan pek memnun değil...

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Sıra dışı tarzıyla dikkatleri üzerine çeken sosyetik isim, eşi Ozan Baran ile birlikte denizin ve güneşin tadını çıkarıyor.

Özel tasarım bikini ve mayolarıyla pozlar veren Yalçın, paylaşımına bir yenisini daha ekledi.

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Ancak ünlü ismin fotoğrafını çoğu takipçisi beğenmedi. Kırmızı tüylü ve taşlarla süslenmiş bikinisini hayranlarının beğenisine sunan Yalçın, hayal kırıklığına uğradı.

Takipçilerinin birçoğu "Gözlerimiz kanadı, Kızıldereli Türk, yeter artık kendine eziyet etme" gibi yorumlar yaptı.

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