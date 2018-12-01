Suriye'deki savaşta öldü sandığı oğluna Türkiye'de kavuştu

Suriye'de yaşanan savaş nedeniyle milyonlarca Suriyeli ülkesini terk etmek zorunda kalmıştı. Suriyelilerin ülkesini terk etmesinin ardından birçok acıklı hayat öyküsü gün yüzüne çıkmıştı. Bu hikayelere bir yenisi de Türkiye'de eklendi.

Yıllar önce, yaşanan savaşta oğlunun öldüğünü düşünerek Suriye'yi terk ederek Türkiye'ye sığınan baba, oğlunun da Türkiye'de olduğunu öğrenince hemen onu görmek istediğini söyledi.

MARANGOZDA ÇALIŞAN OĞLU HEMEN BOYNUNA ATLADI

Oğlunun bir marangozda çalıştığını öğrenen baba, yanına bir yakınını alarak oğlunu görmeye gitti. Baba ile oğlunun buluşma anı, babayla birlikte gelen kişi tarafından görüntülendi.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Babayla oğulun buluşma anı sosyal medyada paylaşıldı. Bu duygusal anlar kullanıcılar tarafından büyük beğeni topladı.



